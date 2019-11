Los pescadores del Mar Menor se concentrarán mañana ante Agricultura

Pescadores de San Pedro del Pinatar acompañados de sus familias se concentrarán mañana miércoles a las puertas de la Consejería de Agricultura de Murcia en protesta por la situación que vive el Mar Menor , de la que culpan a los políticos al tiempo que se sienten engañados porque "han intentado dividirnos y usarnos políticamente" .



Reiteran que la causa de la aparición hace un mes de varias toneladas de peces muertos no fue la DANA, "como han querido hacer creer los responsables políticos, sino las agresiones constantes al Mar Menor durante décadas ".



"Los pescadores del Mar Menor se sienten decepcionados, engañados y manipulados por los gobernantes y los partidos políticos, que no han estado a la altura de la respuesta que exigía la peor catástrofe ambiental de la historia de la Región de Murcia", señalan en una nota de prensa de los pescadores que encabeza el patrón mayor de la cofradía pinatarense Jesús Gómez.



Reunidos en asamblea general, los pescadores han decidido continuar con la suspensión de la actividad y no salir a pescar para proteger el Mar Menor, "en agradecimiento y respeto a todo lo que les ha aportado durante tantos años".



El colectivo de pescadores advierte que ellos no son los causantes del daño ambiental y por eso exigen soluciones para recuperar la laguna "que es nuestro medio de vida". Recuerdan que "la única medida hasta ahora para proteger el Mar Menor la hemos tomado los pescadores" .



"Después de un mes sin ingresos ni perspectivas de poder reanudar la actividad pesquera con las mínimas garantías, los pescadores siguen a la espera de soluciones", añaden.



"Solo les interesa que nos vayamos a pescar para esconder el problema, como han hecho hasta ahora, y sobre todo para eludir la responsabilidad de pagar el daño generado", denuncian.



"No queremos ayudas, exigimos soluciones e indemnizaciones justas e igualitarias para toda la flota", añaden.