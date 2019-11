Encuesta electoral en la Región de Murcia: PSOE y PP empatarían a 3 escaños y Vox lograría 2 diputados

El PSOE sería el partido más votado en las elecciones generales del próximo domingo en la provincia de Murcia, manteniendo los tres escaños de los pasados comicios del 28 de abril, seguido del PP, que subiría un escaño y empataría con los socialistas a tres parlamentarios, mientras que Vox se quedaría con dos asientos, Ciudadanos perdería uno de los dos escaños y Unidas Podemos conservaría el que consiguió en las pasadas elecciones.

Así lo refleja la encuesta preelectoral realizada por el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) presentada en la Asamblea Regional este lunes, y que muestra una estimación de voto del 27,8% para el PSOE (24,75% sacó el 28-A); un 26,4% para el PP (23,44% el 28-A); un 22,2% para Vox (18,64% en las anteriores elecciones); un 9,8% para Cs (19,54% el 28-A) y un 8,2% para Unidas Podemos (10,38% en los pasados comicios).

Por su parte, Más País quedaría fuera del reparto de escaños al conseguir un 3% de estimación de voto, según el barómetro presentado por el Cemop, y que se realizó a 820 personas la semana pasada, cuando tuvo lugar la manifestación multitudinaria en Cartagena en defensa del Mar Menor.

Todos los candidatos nacionales que se presentan a los comicios suspenden, siendo el más valorado Pablo Casado (PP), con un 4,85; seguido de Albert Rivera (Cs), con un 4,57; Santiago Abascal (4,13); Pedro Sánchez (PSOE), con un 3,93; Íñigo Errejón (Más País), con un 3,64, y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), con un 2,98. Sin embargo, el 24,5% prefiere que el próximo presidente del Gobierno sea Sánchez, seguido de Casado (21,6%); Santiago Abascal (16,5%); Albert Rivera (10,1%); Pablo Iglesias (5,2%) e Íñigo Errejón (3%).

Por otra parte, el 76,8% de los encuestados dice que irá a votar el próximo domingo con toda seguridad, mientras que un 8,7% lo hará probablemente, otro 5,6% manifiesta que probablemente no, el 5,9% que no irá con total seguridad y el 3% que todavía no lo tiene decidido. Del 85,5 % que manifiesta que irá o que probablemente acudirá a las urnas, un 67,3% tiene decidido su voto, mientras que el 32,4% todavía no sabe qué papeleta escogerá.

De este segmento de indecisos, la encuesta apunta a que el 16,2% está dudando entre apoyar al PP o a Cs; el 15,3% a PP o a Vox; el 10% entre PSOE y Podemos; el 9,2% entre PP y PSOE; un 14,8% no sabe o no contesta; un 6,6% entre el PSOE y Cs; un 4,8% entre el PSOE y Más País y un 3,5% entre Cs y Vox.

Intención de voto

