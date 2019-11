Fracaso de la ley que impulsa los negocios de la mujer en el campo

Denuncian que la elevada cantidad de impuestos frena a las agricultoras a la hora de darse de alta como titular de una finca.

La Ley de Titularidad Compartida, que nació hace seis años para combatir la desigualdad de la mujer en el mundo rural, ha fracasado en la Región y en toda España a tenor de las cifras de afiliación. En nuestra Comunidad, sólo una mujer se ha acogido a la norma que permite ser cotitular de una propiedad agrícola y/o ganadera. Así lo asegura la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Victoria Molina, que denuncia que el mundo rural está muy masculinizado y existe una gran desigualdad en muchos aspectos, como la titularidad de la tierra, la participación en la toma de decisiones o la brecha salarial.

«Ahora mismo, el 70% de las tierras son de hombres», señala Molina, que añade que la reivindicación de la mujer es fundamental para poder optar a unos servicios básicos, como una pensión digna. Al respecto, Molina destaca que una de las principales ventajas de esta ley es que permite a la mujer cobrar una pensión de jubilación, al cotizar como titular de la explotación: «No es lo mismo que dos personas vivan jubiladas con 600 euros que con 1.200».

La Ley sobre Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias se establecía en 2011 con el objetivo de profesionalizar la actividad agraria de las mujeres; mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias; visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias; fomentar la igualdad y mejorar la calidad de vida en el medio rural; y ayudar al asentamiento de la población rural

Sin embargo, la ingeniera agrónoma Irene Guillén denuncia que la elevada cantidad de impuestos que la Agencia Tributaria impone para optar a la titularidad compartida frena a las mujeres a la hora de acogerse a la norma. Guillén destaca que para un matrimonio es más rentable realizar la declaración conjunta e insiste en que un cambio en la tributación sería la solución para aumentar el registro y eliminar el desinterés actual.

Por su parte, la presidenta de Coag-Mujeres Rurales, Loli Díaz, critica la inviabilidad de la titularidad compartida: «Esta ley no llega al campo y no es la realidad. Se creó para callarnos la boca y hasta años después no se abrió el registro en la Consejería de Agricultura hace seis años». Otro de los problemas de la mujer en el campo es la explotación laboral. Hay mujeres a las que no les cotizan el 100% de su trabajo, asegura, y es que los empresarios se aprovechan de la situación, «porque, si te vas, hay muchas detrás de ti».

Pese a todo, la situación de la mujer en el mundo rural ha mejorado en los últimos años. En lo que respecta al empleo, los contratos laborales agrícolas para las mujeres han crecido en lo que va de año más del 6,5 por ciento en contraste con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en los hombres el crecimiento es del 2,3 por ciento. El total de contratos agrícolas en la Región asciende a 74.184, mientras que el año pasado era de 69.629, según informó el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas.

Además, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) registran 17.700 mujeres y 59.700 hombres que trabajan actualmente en el sector agrario de la Región. Desde 2016, el número de mujeres con empleo agrícola ha subido alrededor de 1.300; mientras que el de los hombres ha sufrido 9.000 bajas en un año.

La presidenta de Fademur asocia estos datos con la brecha salarial, situada en un 24% en la Región. «Las mujeres normalmente cobramos menos; entonces, si la agricultura está mal y tengo que contratar a un hombre y pagarle 20, contrato a una mujer y le pago 15», explica. Una de las vías para sortear esa discriminación es el emprendimiento. Al respecto, la Consejería de Agricultura destaca el auge de iniciativas presentadas por mujeres para la creación de empresas. «De las más de 500 solicitudes presentadas por jóvenes agricultores para la creación de empresas, 166 corresponden a mujeres», señala el director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino, Francisco Espejo.