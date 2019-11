Vicente Rubio Zamora: "La biomedicina pone en el punto de mira la salud de las personas"

Tomando como punto de partida el título de su ponencia, ¿cómo explicaría a cualquier ciudadano de a pie qué es la biomedicina?

Es la investigación científica poniendo en el punto de mira la salud de las personas. Se trata de comprometerse con la mejora de la salud desde cualquier campo científico. Se concreta en que investigadores no médicos se integran en centros con un compromiso de avance de conocimiento médico o sanitario.

¿A qué se refiere cuando habla de revolución estructural en esta especialidad de la Medicina?

Al hecho de que ahora somos capaces de ver con gran detalle cómo son las macromoléculas (grandes moléculas) que constituyen nuestro cuerpo y el de los demás seres vivos, explicando muy bien su función y abriendo la puerta al diseño de sustancias para alterar esa función (medicamentos, biocidas). La visualización del ADN resolvió el problema de la herencia. La de las proteínas, que ejecutan la mayor parte de nuestras funciones (movernos, digerir, intercambiar gases, fabricar orina, etc), ha permitido descifrar cómo actúan. Vivimos una revolución sobre esa revolución gracias a la criomicroscopía electrónica (premio Nobel de Química 2017), que elimina las barreras de la técnica anterior (difracción de rayos X), permitiendo visualizar desde los átomos hasta, en realidad, el organismo entero.

¿De qué forma está cambiando nuestras vidas?

Facilitando producir medicamentos al identificar y caracterizar dianas sobre las que podemos actuar, activándolas o inactivándolas. Hoy la mayoría de nuevos medicamentos se desarrollan focalizando en dianas bien caracterizadas.

¿Qué legado le gustaría dejar a los asistentes a la conferencia que ofrecerá el 6 de noviembre en Molina de Segura?

Que la investigación de calidad es importante. Que un país como España no puede permitirse no promocionar la investigación. Que necesitamos que de las generaciones jóvenes surjan buenos científicos, sin los cuales España se irá al traste. Que la ciencia es posiblemente la mejor profesión. Que todos los ciudadanos, y no sólo el Estado, pueden y deber apoyar la ciencia social y económicamente.