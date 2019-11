El Tiempo en Murcia: ¿Qué precauciones debes tomar frente a la alerta por vientos fuertes?

Desde la página oficial de Protección civil se han puesto en conocimiento de los ciudadanos una serie de consejos y medidas de precaución para concienciar sobre los riesgos que conllevan las fuertes rachas de viento que nos esperan mañana lunes.

Ante cualquier alerta por riesgo meteorológico es muy importante mantenerse informado en todo momento para poder seguir los consejos sobre las medidas de seguridad adecuadas que se vayan dando en todo momento.

No obstante, al margen del deber de mantenernos informados para conocer el alcance del riesgo, hay una serie de pasos a seguir que es imprescindible conocer con el fin de mantener la seguridad en el caso de quedarnos incomunicados, no poder pedir auxilio o no conocer el alcance exacto del riesgo por vientos.



Si estás en casa

Frente a una racha fuerte de viento, si te encuentras dentro de tu vivienda, has de tener en cuenta:

- Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos

- Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente



En la calle y en el campo

-En la ciudad, es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles, que puedan desprenderse. Del mismo modo debes tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado

-Estar atento del mobiliario urbano; grúas y cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento

-Abstenerse de subir a lugares altos y expuestos al viento (andamios u otras construcciones) sin las adecuadas medidas de protección

-En la montaña, extreme las precauciones y no se acerque ni pasee por los acantilados

-Tener en cuenta que el viento puede favorecer la acumulación de nieve, con el consiguiente aumento del peligro de aludes



Durante un viaje

- Protección civil aconseja evitar desplazamientos ante las predicciones de fuertes vientos; procurar evitar los viajes por carretera y, si es necesario hacerlo, extremar las precauciones ante la posible presencia de obstáculos en la vía

- Moderar la velocidad y mantener la trayectoria del vehículo; será necesario sujetar el volante con más firmeza

- Ser prudente con los adelantamientos y mantener las distancias laterales adecuadas

- Extremar las precauciones con vehículos grandes o con remolque

- Mantenerse informado de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se viaja



En zonas marítimas

- Aconsejable alejarse de la playa, paseos marítimos, espigones y lugares donde la marea y el oleaje puedan suponer un peligro. El mar puede arrastrarte si te encuentras en zonas próximas; debes mantener la precaución en todo momento

- No se debe salir a navegar durante las alertas por fuertes rachas de viento. Es aconsejable vigilar los amarres de las embarcaciones