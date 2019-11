Verónica Celdrán: "La madre de Ingrid Visser vino a mi despacho a hacerme un regalo: eso compensa el esfuerzo"

Nació en Miranda de Ebro, pero se crio en Cartagena, donde estudió con las Carmelitas. «Todo monjas hasta 3º de BUP», me dice, «y en COU me fui a Estados Unidos». Aprobada la oposición, es destinada a Barcelona, donde pasa diez años. No pierde el tiempo en la ciudad condal: se casa y nacen sus dos hijos. «¿Y cómo convence a la familia para venirse a la Región?», le pregunto. «Mi marido sabía que yo quería volver a mi tierra, así que decidió echar el currículum en varias empresas en Murcia y en una semana estaba contratado, ¡una suerte increíble!». Le insisto: ¿y cómo fue tan fácil convencerlo? «El ambiente que empezaba a respirarse en Barcelona ayudó», me confiesa con tono entristecido. Como buena levantina, el mar forma parte de su código genético: me relata que de niña pasaba los agostos navegando con la familia, aunque ahora, con su marido, se ha aficionado a un deporte muy apegado a la tierra: el golf. Amante de la novela histórica, cuenta que de adolescente le dio por la literatura rusa y por los clásicos. Se ha leído todos los libros de Dominique Lapierre y Larry Collins, «incluido Arde París, que, la verdad, me costó». Como lectora se confiesa un tanto obsesiva: «Después de Cien años de soledad me leí de una tacada todos las novelas de García Márquez, pero ninguna me gustó más que aquella». «A mí», le replico, «me pasó lo mismo, pero yo sí encontré alguna obra a la altura de Cien años...». Pero ese es otro debate. Yo había venido a preguntarle cosas como la fiscal jefe de los partidos judiciales de Cartagena y San Javier que ha sido durante siete años y la fiscal que es ahora en Murcia. Antes de que salga pitando a clase de inglés: «No veas lo que me está costando sacarme el C1».

Por aquí han pasado todos los abogados del caso Visser. Todos creen que no hemos conocido la verdad del caso. Que no se llegó hasta el final. Me falta conocer la opinión de la Fiscal.

En mi opinión, la investigación criminal debe centrarse, prácticamente de forma exclusiva, en los hechos que tengan trascendencia penal y dar respuesta a las preguntas esenciales; quién los mató, dónde y cómo. El porqué puede, sin duda, ayudar a comprender las razones últimas, pero, generalmente, carece de trascendencia penal. Estoy en la creencia de que la razón última de lo que ocurrió fue el dinero, puro y duro, y, aunque no llegaran a esclarecerse todos los detalles, tampoco la investigación se centró en eso, a mi juicio acertadamente. Es cierto que durante la instrucción hubo otras personas que estuvieron investigadas pero no se acumularon indicios suficientes para acusarlas formalmente. Estas dos cuestiones fueron las que constituyeron el caldo de cultivo perfecto para generar toda la confusión posible y construir coartadas sobre mafias rusas y otras mentiras, también abundantes durante la investigación y el juicio oral.

Tras la parricida de Santomera y el asesino de la Catana, el caso Visser fue el más mediático de la historia negra de la Región. ¿Cómo lo vivió?

Ese caso estuvo lleno de anécdotas. Recién aterrizada en la Fiscalía de Murcia, la fiscal Arancha Morales, quien había llevado ese asunto durante toda la investigación, cayó enferma, así que yo asumí la dirección como fiscal. Pasé muchos meses centrada en este caso, estudiando informes, atestados, archivos, fotos, declaraciones testificales, periciales, documentos... en fin, cientos de horas, incluidas las vacaciones de agosto. Toda aquella dedicación me provocó una fuerte tendinitis que tardó meses en curarse; malas posturas, probablemente. El juicio tuvo un seguimiento mediático sin precedentes. Casi 80 medios nacionales e internacionales siguiendo cada una de las sesiones. Podía seguirse en Internet minuto a minuto. Sientes miles de ojos y oídos mirándote y escuchándote. Aquello fue solo el principio. Tras la sentencia interpuse recurso de apelación y, posteriormente, de casación. El procedimiento se encuentra ahora en su fase de ejecución, en la que he vuelto a interponer recurso de apelación y posterior de casación, pendiente actualmente de resolución por el Tribunal Supremo. De todo lo que recuerdo de aquellos días de juicio, sin duda, el sufrimiento de la madre de Ingrid Visser fue lo que más me impresionó. Perder una hija en esas circunstancias debe de ser terriblemente doloroso. Recientemente visitaba Murcia para recoger efectos personales de su hija y se acercó a mi despacho a darme nuevamente las gracias y entregarme un bonito recuerdo. Esos momentos compensan el esfuerzo.

Cuando las partes llegan a un pacto y no se celebra el juicio ordinario, los ciudadanos tenemos la sensación de que la Justicia no ha cumplido con su función: dilucidar la verdad de lo ocurrido y castigar al culpable. Estoy hablando, claro, del caso Cala Cortina, donde fue usted la fiscal.

Cuando sucedieron los tristes hechos del denominado caso Cala Cortina, en marzo de 2014, yo era la fiscal jefe de Cartagena. Tras la detención de los investigados y las decisiones judiciales de prisión provisional, las manifestaciones se sucedieron en la puerta del Palacio de Justicia cada mañana. Recuerdo que en alguno de los días llegamos a entrar por la puerta lateral del edificio por recomendación de las Fuerzas de Seguridad. Recuerdo la presencia diaria de la prensa, la gran cobertura mediática tanto a nivel local como nacional. La presión era grande. Sin duda fue una conmoción, tanto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como para la propia sociedad cartagenera. Tuve la ocasión de asistir a las declaraciones de los investigados, a numerosas testificales y a la reconstrucción de los hechos en la playa de Cala Cortina, pero abandoné la Jefatura de Cartagena a finales de 2015, cuando todavía no había finalizado la fase de instrucción e investigación. No obstante, al hilo de la pregunta, sí me gustaría transmitir otra sensación sobre la institución de la conformidad, que ha experimentado diversas regulaciones en nuestra legislación. Es una institución de carácter procesal, fruto del principio de oportunidad, que está reconocida y regulada en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países de nuestro entorno, incluso con mayor amplitud que en el derecho procesal español. Finalizada la instrucción de un procedimiento, el fiscal refleja en su escrito los hechos, o si se prefiere, la verdad que se deduce de la investigación practicada y la persona acusada puede confesar ser el autor y admitir estos hechos como ciertos. En ocasiones, la conformidad no es un acto de adhesión total sino el fruto de una negociación si la investigación previa revela, también, circunstancias favorables a la persona o personas acusadas que deben tener su reflejo en los hechos probados. En cualquier caso, la conformidad conlleva siempre una sentencia condenatoria y, en consecuencia, el castigo del culpable.

Usted es la fiscal del caso de Hristo, el portero del pub 609 de Murcia que dejó en coma a Andrés Martínez de un puñetazo. Pero el ataque no fue premeditado ni se pretendía causar un daño semejante, ¿no?

La investigación de este caso ha finalizado y, en breve, el Ministerio Fiscal podrá formular su escrito de conclusiones provisionales y hacer una calificación jurídica de los hechos. Si el ataque fue o no premeditado o si se pretendía o no causar un daño semejante será, sin duda, una de las cuestiones decisivas que se debatirán en el juicio oral y cuya valoración corresponderá al tribunal sentenciador, pero la realidad también es que aquellos hechos estuvieron muy cerca de costarle la vida a Andrés y que le han dejado secuelas graves e irreversibles. Ese será el juicio de ponderación que le corresponda a los jueces.

El abogado de Hristo, Jorge Novella, afirma que el impacto de este caso se debe, básicamente, a que existe un vídeo.

El impacto no fue solo que la agresión se grabara, sino la enorme difusión que alcanzó. Aquel vídeo se corrió como la pólvora y, ya se sabe, una imagen vale más que mil palabras. No obstante, nunca hubo en este asunto duda alguna ni sobre el hecho ni sobre el autor. Con o sin vídeo, tanto la investigación como, en especial, la calificación jurídica de los hechos sería la misma y, sin ninguna duda, las consecuencias para la víctima habrían sido idénticas.

Ni abogado ni juez, fiscal, ¿por qué?

Después de licenciarme en Derecho comencé a opositar. No recuerdo que fuera una decisión especialmente pensada o meditada, lo hice y ya está. Lo que si recuerdo es que me gustaba el Derecho desde que era adolescente y después de terminar COU no tuve ninguna duda que esa era la carrera que quería estudiar. Creo que nunca me he arrepentido de aquella decisión y, tras 20 años de experiencia profesional, me sigue gustando mi trabajo. Por más que acumules horas y horas de estudio, los opositores podemos contarlas por miles, siempre hay algo nuevo que puedes aprender, algún tema en el que puedes profundizar, analizar y llegar a tus propias conclusiones, e incluso, en ocasiones, defenderlas en los tribunales. El ordenamiento jurídico en su conjunto es un universo inabarcable. Podrías dedicar toda una vida a su estudio sin conseguir dominarlo por completo.

Siete años como fiscal jefe de los partidos judiciales de Cartagena y San Javier. En ese puesto, entre usted y yo, se reciben presiones políticas, ¿verdad?

Si se refiere a si alguna vez recibí una llamada, visita o recomendación directa o indirecta de algún político para actuar de una u otra forma, he de decir con toda sinceridad que jamás. Siempre me he sentido libre de dar mi opinión como jurista y he procurado, como no puede ser de otra manera, exponer en mis informes los argumentos jurídicos que me llevaban a archivar un asunto o a continuarlo. Cuestión distinta es que mis decisiones no hayan sido del gusto de todos, que también me consta, pero la separación de poderes es uno de los pilares básicos de la democracia y del Estado de Derecho, por más que a algunos les pueda pesar.

¿Tribunal popular o profesional?

Sin duda, profesional. Juzgar es una gran responsabilidad y no es una labor sencilla. Curiosamente, puedo decir que en los juicios con jurado que he celebrado a lo largo de los años, apenas me he encontrado ciudadanos que quisieran asumir esa responsabilidad voluntariamente. La mayoría lo percibe como una obligación legal.