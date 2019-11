Óscar Urralburu: "Más País viene para que la gente que se iba a quedar en casa tenga una opción progresista"

Hay que agradecerle a Óscar Urralburu el haberle dado una 'nota de color' a la campaña electoral del 10 de noviembre en la Región de Murcia. Es la única novedad. Y dio la campanada hace poco más de un mes, cuando dejaba su puesto como secretario general en Podemos para irse con el díscolo de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, al nuevo partido Más País. A pesar de todos los cambios vividos en las últimas semanas, y de haber dejado su escaño en la Asamblea Regional, Urralburu no ha cambiado ni un ápice su discurso crítico con el PP y el Gobierno regional. Y quiere seguir haciéndolo, pero desde el Congreso.

P Además de usted y María Giménez, ¿quién está detrás de Más País?

R Hay un elenco muy importante de personas. Ahora mismo contamos con más de doscientos militantes que han dado el paso y más inscritos directamente en la dirección estatal.

P Muchos excompañeros suyos de Podemos dicen que su salida «se veía venir». ¿Usted también lo veía?

R Me dicen cosas más gruesas que esa. En el último año yo también lo veía. Podemos nació como una plataforma transversal, anteponía los intereses de las personas a los de los partidos. Esto cambió después de Vistalegre II, cuando se construyó una dirección política más homogénea, menos plural y menos democrática. En la última etapa, además, rechazaron la oferta para entrar en el Gobierno que incluía una vicepresidencia y tres ministerios. Se desaprovechó una oportunidad única.

P Pablo Iglesias se escudó en que le ofrecieron ministerios «sin competencias». Por ejemplo, Vivienda sin mecanismos para parar desahucios o regular el precio del mercado.

R Bien, pues haces una política activa de vivienda y, desde el Consejo de Ministros, intentas que haya políticas más en tu línea. Una cosa es lo que puedes hacer desde un ministerio concreto y otra lo que puedas hacer con tu capacidad de veto. Por otra parte, nada de eso quita que sigas en el Parlamento defendiendo tus ideas. Yo creo que hoy estamos peor que en el 24 de julio, antes de rechazar esa oferta. La repetición electoral, con este contexto, es de los peores errores que podían haber cometido tanto el PSOE como Unidas Podemos.

P ¿No crees que el bloqueo vino, como denunció Iglesias, de los poderes económicos?

R Siempre hay presiones, pero ese tipo de discursos no ayudan a reconocer cuáles son los verdaderos problemas. Hay muchos poderes fácticos y empresas en este país que no quieren que estemos en el Gobierno y que no han permitido nunca que hubiera en el Ejecutivo un partido que estuviera a la izquierda del PSOE, pero es que lo tuvimos en la mano. Y dijimos que no.

P Por muy errejonista que sea Murcia, parece difícil sacar un escaño para Más País, ¿no?

R Esto entra en el terreno de las especulaciones de las encuestas. En Madrid daban a Íñigo Errejón un 7% y sacó un 15%. No quiero decir que esté hecho porque queda toda una campaña para explicar nuestro proyecto. Y hay que recordar que en la primera repetición electoral de la historia, en 2016, el bloque progresista perdió un millón y medio de votos, fundamentalmente Unidas Podemos, facilitando el Gobierno de Mariano Rajoy. Más País viene para intentar que esa gente que se quedó en casa aquella vez y que sí que volvió a votar el 28 de abril tenga una opción progresista con vocación de conformar gobierno. No es sencillo, pero no podemos decir que entre los programas políticos del Partido Socialista, Unidas Podemos y Más País no hay margen para alcanzar un acuerdo de investidura o de Gobierno, que es lo que pide la ciudadanía. Hace falta estabilidad.

P Precisamente Podemos les acusa de querer dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez.

R Nadie da nada gratis en la vida y tampoco en la conformación de un gobierno, pero hay que saber cuál es el precio. El precio de una investidura es luego tener que aprobar presupuestos y acordar un programa político. Lo que nosotros no vamos a pedir son asientos. Y lo que hay que asegurar es que no vamos a tener unas terceras elecciones.

P ¿Hay diferencias programáticas entre Podemos y Más País?

R Hay una diferencia sustancial que no tiene que ver con los contenidos, sino con la filosofía conjunta del programa. En medidas concretas es verdad que se parecen, pero la articulación completa de nuestro programa tiene que ver con una filosofía de país. Es decir, no va a haber una mejor política educativa si no hay una modificación de la política industrial; no va a haber una mejor política industrial si no hay una modificación de la política fiscal, etc. Está todo conectado.

P ¿Va a ser el Mar Menor uno de los caballos de batalla de Más País?

R Sí, por el valor en sí mismo que tiene y por la significación simbólica. Cuando hablamos de acuerdo verde en Más País nos referimos a que el modelo productivo tiene que ir ligado a la sostenibilidad. Y no solo el modelo productivo, también el modelo de consumo. Eso es algo natural en toda Europa pero en España aún no se tiene en consideración. Que el Ministerio no haya intervenido la pésima gestión de la Comunidad es una vergüenza.

P ¿Un 155 ecológico?

R Yo no lo llamaría así, aunque en la manifestación del miércoles había letreros que pedían este tipo de intervención. Esto tiene que ver con las competencias que tiene el Estado transferidas. Existen hasta 37 normativas que regulan los usos del Mar Menor que no se cumplen. Esto es una dejación de funciones del Gobierno regional que, entre la sostenibilidad ambiental y socioeconómica del Mar Menor y el lobby agrícola, ha elegido el segundo; es decir, un modelo insostenible.

P Porque los dos no son compatibles.

R No. ¡Pero lo sabíamos desde hace décadas! Y, de manera especial, en Podemos advertimos en 2015, al proponer la Comisión Especial del Mar Menor, que estábamos abocados a una crisis ambiental de consecuencias imprevisibles.

P ¿Este lobby agrícola debe pagar por lo ocurrido en la laguna?

R Evidentemente, pero no lo tenemos que hacer nosotros, sino la Fiscalía. Diferentes partidos políticos hemos aportado información, también Anse, Ecologistas en Acción, Greenpeace, muchos particulares... Ahora tienen que hacer su trabajo.

P No ha habido dimisiones por esta catástrofe ecológica.

R Yo no lo llamaría catástrofe, sino delito. Los afectados tenían que cumplir la ley, en este caso la de Medidas Urgentes, pero el Gobierno regional tenía que hacerla cumplir. Y el director general de Medio Ambiente, el señor Luengo, dio instrucciones para que la agroindustria del Campo de Cartagena tuviera instrumentos para poder evadir la ley. Eso es directamente reconocer que el Gobierno regional estaba boicoteando el cumplimiento de la ley. En lugar de haber dimitido, elevan a Luengo a consejero de Medio Ambiente y, además, va a la manifestación con la camiseta de SOS Mar Menor. Tiene un grado de cinismo incompatible con la decencia.

P Han vuelto a sacar a la palestra la jornada laboral de cuatro días y sigue sonando utópico.

R En el siglo XIX decían que el horario de ocho horas diarias era utópico y ya llevamos más de cien años con él. Estamos en el siglo XXI, los modelos productivos han cambiado y tienen que cambiar mucho más. La industria 4.0 y la digitalización van a hacer más productiva la economía.

P Estamos hablando a muy largo plazo, entonces.

Tenemos un problema de natalidad gravísimo y estructural, y esta jornada laboral de cuatro días tiene que ver con las dificultades para conciliar. Para llegar a eso, antes tenemos que hablar de la reforma del modelo fiscal, ayudas a los más jóvenes, mejorar los salarios, flexibilizar el mercado de la vivienda... Tenemos el objetivo de dar 1.200 euros por hijo al final de década, por ejemplo. Estos cambios en el modelo productivo debe ir permitiéndonos disfrutar de más tiempo para estar con la familia, pero todas estas medidas no se pueden tomar de golpe, no hay recursos ni capacidad. Es un horizonte a diez años o más, habría que ir viéndolo.



Programa "Una bajada de impuestos para los que menos tienen"

El cabeza de lista de Más País-Equo por la Región, Óscar Urralburu, explica que su formación política propone diez medidas, entre las que cabe destacar «un plan de transición energética, una bajada de impuestos para los que menos tienen con su correspondiente subida a las grandes fortunas, o cambios en el IVA para que los productos de lujo paguen más y los de primera necesidad menos».

El candidato de Más País-Equo señala que «desafortunadamente existen muchos mares menores en nuestra Región» y aunque es otro sector totalmente distinto, «la Educación Infantil sigue siendo un punto negro. Es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo». A este respecto ha señalado otra de las medidas estrella de Más País es «la extensión de escuelas infantiles que abarque los principales núcleos de población; escuelas gratuitas de 0 a 3 años». En el terreno de la conciliación, desde Más País proponemos «permisos de paternidad y maternidad iguales e irrenunciables», según Urralburu.