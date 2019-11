Lourdes Méndez: "Defendemos la libertad más que cualquier otro partido, por eso estamos en contra de la Ley LGTBI"

Terminó su mitin del pasado domingo en Murcia al más puro estilo americano, con un «Que Dios os bendiga y Dios bendiga a España». Lourdes Méndez, cabeza de lista de Vox en la Región, es consciente de que su partido vive una «tendencia de subida» de cara a las elecciones del 10N, y asegura que es gracias «a la firmeza en sus planteamientos y la defensa de unos valores y principios que el resto han abandonado». Alerta de un pacto del PP y Cs con la izquierda... y por ahí no pasa.

P En la Región de Murcia tienen mucho tirón, ¿a qué se debe?

R En Murcia somos muy patriotas, la unidad de España nos importa mucho, así como la defensa de nuestras tradiciones. Nos gusta vivir con normalidad y cuando vemos cosas que se hacen como sacar a un muerto de su tumba en campaña electoral, nos molesta. Se está poniendo el foco en temas que no nos importan. Aquí tenemos problemas serios como el de la DANA, la infrafinanciación, el paro, etc.

P Cuando dice que somos muy patriotas, ¿dice que somos nacionalistas –españoles, claro–?

R Depende de cómo utilicemos la palabra nacionalismo. En Murcia se defiende la unidad de España. Molesta que los partidos separatistas atenten contra esa unidad, no solo por identidad, sino porque es un problema también económico. El separatismo lastra el progreso de todas las regiones españolas.

P Exigen más dureza con el soberanismo. ¿Creen que aplicando el estado de excepción o encarcelando a Torra se frenará el sentimiento independentista?

R A corto plazo no, pero este golpe de Estado lleva meses produciéndose y las instituciones deben actuar. Es un tema de firmeza en el restablecimiento de los derechos y las libertades de los propios catalanes, que se están vulnerando con la violencia en las calles. Yo respeto el sentimiento independentista, los sentimientos son los que son, pero hay que ver cuáles son las causas. A lo largo de los años, se ha financiado el separatismo con nuestros impuestos, también se ha azuzado este movimiento desde la Educación. Ahora toca estimular un sentimiento de carácter nacional.

P ¿Por qué no se debía haber sacado a Franco del mausoleo?

R Porque se ha hecho con dos intenciones, azuzar el odio entre los españoles y deslegitimar la Transición. Hemos oído a Iglesias decir que «esto solamente ha comenzado». Esto va más allá y me horroriza, especialmente en Murcia, donde se incluyó en la reforma del Estatuto de Autonomía un punto sobre la memoria histórica.

P ¿Por qué piensa que la Ley de Memoria Histórica separa a los españoles?

R Se quiere implantar en las escuelas una historia diferente, instaurar un relato distinto, volver a traer lo que fue la Guerra Civil. Estoy de acuerdo en que se desentierre a los muertos si es por deseo de sus familiares, pero no hacía falta esta ley para hacerlo.

P Científicos y ecologistas coinciden en que gran parte de la culpa de la situación del Mar Menor es el modelo agrícola, ¿está de acuerdo?

R Creo que hay un cúmulo de circunstancias. Se ha hecho mal por parte de las tres administraciones, municipios, Comunidad y Gobierno nacional. No le voy a echar la culpa ni al turismo ni a la agricultura porque no la tienen. Serán los científicos y técnicos los que, sin estar politizados, deban dar solución al tema, sin demonizar a la agricultura ni a la construcción. Ahora es necesaria una moratoria para que se sepa cuál es el camino a seguir. Estoy convencida de que con los avances técnicos se pueden evitar los vertidos y canalizar el agua. Negar la realidad de que el Mar Menor estaba sufriendo ha sido una gran irresponsabilidad, y te lo digo yo, que he bañado a mis seis hijos allí cuando eran pequeños y ya llevo cinco años sin bañarme.

P Han denunciado el incumplimiento en la Región del pacto de investidura por parte de Cs.

R Hemos sido firmes en apoyar a dos partidos, PP y Cs, para que no gobernara la izquierda. Nos parece escandaloso que Ciudadanos rompa la palabra dada. Nosotros no hemos propiciado este problema y tendremos que responder. Cuando se vayan a aprobar los presupuestos, tendrán que ver si quieren nuestro apoyo o no.

P Con el 'pin parental' los padres pueden negarse a que sus hijos reciban clases de diversidad sexual. ¿Qué hay de peligroso en esas enseñanzas?

R La diversidad no la condenamos; es más, defendemos la libertad de una manera más amplia que cualquier otro partido político. Precisamente por eso estamos en contra de la Ley LGTBI, porque vulnera la libertad de los padres para que se eduque a sus hijos según sus convicciones. Intentan implantar en los colegios una ideología no científica. La persona, biológicamente, es binaria, masculina y femenina. Esa ideología lo niega y dice que una persona puede elegir su sexo. No es verdad. Una persona puede tener una determinada orientación sexual, que nosotros defendemos porque pensamos que todos tenemos igual dignidad independientemente de eso, pero no podemos elegir nuestro sexo. Luego puede existir la transexualidad, pero es una cosa diferente, el porcentaje es muy pequeño. Por lo tanto, estamos en contra de que a nuestros hijos se les enseñe en el colegio algo que no es cierto.

P Habrá padres 'terraplanistas' que no quieran que sus hijos estudien que la Tierra es redonda.

R Pero lo que yo defiendo tiene una base científica.

P También hay científicos que no comulgan con lo que acaba de decir.

R Está claro.

P Su postura sobre la inmigración también es polémica. Repatriar a los menores extranjeros no acompañados no se puede hacer así como así.

R Nosotros no culpabilizamos a los menas, sino a un Gobierno que no termina con el efecto llamada. Si aquí llegan personas de forma irregular, tienen todo tipo de comodidades y ni siquiera se les aplica la Ley de Extranjería... Queremos que los irregulares sean expulsados; además, si cometen delitos de carácter leve pero son reincidentes, deben abandonar el país, cosa que no pasa; y si cometen delitos graves, evidentemente también.

P Le preocupa que el 18% de los nacidos profesen religión islámica.

R Las bases sobre las que se asienta nuestra cultura son muy distintas. Para hacer frente al invierno demográfico no puede ser que la única solución sea que nazcan niños de una cultura que atenta contra los derechos fundamentales reconocidos en los países europeos. Solo hay que ver a una mujer vistiendo un burka... Hay que poner sobre la mesa medidas distintas a islamizar nuestro país.

P Dijo en el debate del lunes pasado que «el 70% de las denuncias de violencia de género son falsas». Insisten.

R Un 70% de las denuncias se archivan. Por eso se afirma desde el feminismo que no existen denuncias falsas.

P Archivada es que no se ha demostrado, no que sea falsa.

R Solamente se puede afirmar que la denuncia es falsa si después se interpone un procedimiento. Imagina un hombre, le acusan de violencia de género, pasa la noche en el calabozo y se demuestra que es inocente. Lo normal es que después este chico no quiera acusar a su pareja por la denuncia falsa, así que no queda registrada como tal.



Cambio climático "Hay científicos que dicen una cosa y otros, otra"

El nivel del mar podría subir más de un metro de aquí al año 2100 si se mantiene el actual aumento de las temperaturas, avanzó el pasado miércoles un informe de la ONU, que advierte de que eso podría obligar a desplazar a millones de personas.

La zona del Mar Menor, en la Región de Murcia, sería una de las afectadas. Por otra parte, estos cambios por el calentamiento global provocarán que haya menos lluvias, y que de producirse fenómenos como el de la DANA, las precipitaciones serán «más intensas», indicó a esta Redacción el investigador del área de Física de la Tierra de la UMU, Juan José Gómez.

Ante este panorama, Lourdes Méndez se agarra a que «hay unos científicos que dicen una cosa y otros que dicen la contraria. No todos dicen que exista esa emergencia». Recuerda también que «siempre han existido ciclos en donde el clima ha cambiado» y señala con recelo los intereses del «lobby ecologista». Tiene claro que «existen más emergencias, como la social, bastante más importantes».