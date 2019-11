La Delegación pide disculpas por el uso partidista de su cuenta de Twitter

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia fue ayer el blanco de las críticas de varios miembros de la oposición tras usar su cuenta de Twitter para difundir un mensaje del PSOE en el que calificaba de "lamentables" la respuesta del PP a la noticia de la visita suspendida de Pedro Sánchez a Los Alcázares.



Javier Celdrán, consejero de Presidencia y Hacienda, además de otras voces relevantes del Partido Popular, exigían una rectificación ante lo que calificaba de "como poco indecente".





Cómo es posible que la Delegación del Gobierno esté retweeteando al PSOE??

Esto me parece como poco indecente. Utilizar los recursos públicos y un perfil público que representa a todos los españoles para hacer campaña del PSOE? Muy poco ético. Urgente disculpa y rectificación. pic.twitter.com/Pjis1dJfu9 — Javier Celdrán (@jacello) October 31, 2019

Un error humano, involuntario y ajeno a la habitual responsabilidad institucional de esta cuenta derivó ayer en la publicación de un desafortunado retuit que fue inmediatamente subsanado. Trasladamos nuestras disculpas sinceras y la absoluta garantía de que no volverá a suceder — DelegGobMurcia (@DelegGobMurcia) November 1, 2019

Dicha rectificación ha tenido lugar esta misma mañana, pasadas las 11.00 horas, cuando la Delegación calificaba lo ocurrido de "involuntario error humano" y daba "absolutas garantías" de que no se volvería a repetir.Sin embargo, no es la primera vez que la cuenta de Twitter pone en un aprieto a la Delegación del Gobierno, ya que hace unos meses también tuvo que borrar un mensaje en el que corregía a Alberto Castillo , presidente de la Asamblea Regional, con respecto a un mensaje con información errónea sobre el acto de homenaje a la Guardia Civil. En el mismo Castillo hablaba del honor de haber "presidido" el acto, y desde el Twitter de la Delegación le informaban de que él no lo había presidido, si no que había ocupado un lugar de honor en la tribuna.Además, la Delegación ya ha sido blanco de las críticas de miembros del Partido Popular por el uso "partidista" de la misma por parte de miembros socialistas, como en noviembre del pasado año , cuando Diego Conesa difundió un vídeo desde la institución del Gobierno en el que se nombraba "candidato" a sí mismo y mostraba las posiciones del PSOE en materia de agua.