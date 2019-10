Manifestación por el Mar Menor: Los mensajes de quienes no pudieron estar

Carlos Tarque- Cantante

«Quiero mandar todo mi apoyo a los que han participado en la manifestación por el Mar Menor y para que por fin las autoridades, por favor, pongan solución a este problema que es de todos nosotros. Un fuerte abrazo».



Eva Llorach - Actriz

«Como murciana, he sido testigo de la degeneración del Mar Menor... Es realmente lamentable que en los últimos años haya dejado de ser la belleza natural que siempre debió ser. Pongámosle freno a este desastre»



José Luis Díaz Manzanera - Fiscal Superior del TSJ Murcia

«No puedo acudir a la manifestación pero me parece legítimo que el pueblo soberano se manifieste públicamente sobre el problema medioambiental que puede ser más importante de la historia de esta Región, en el que todos debemos colaborar para resolverlo lo antes posible».



Paqui López - Presidenta de la FAMPA 'Juan González'

«Aunque como Federación no hemos convocado para acudir a la manifestación, sí apoyamos la movilización y muchas familias de la pública vamos a estar allí. Como FAMPA consideramos imprescindible que se eduque en valores a nuestros hijos, y la defensa del medio ambiente es uno de ellos. Si ahora no cuidamos el Mar Menor, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos?».



José Antonio Blaya - Secretario general autonómico de SATSE

«Los profesionales de la enfermería, como personas especialmente sensibles con todo lo que afecta a los ciudadanos, queremos mostrar nuestro reconocimiento a los murcianos que hoy apuestan por un futuro que resuelva los problemas del Mar Menor. Nuestra laguna salada necesita soluciones inmediatas que provengan del mundo científico y de los sectores productivos. Todos debemos ir a una, a favor de nuestra imagen de referencia ante el mundo».



César Nicolás - Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales

«Apoyo la manifestación, aunque no podré asistir. Creo que es muy urgente conjugar medidas inmediatas para frenar la entrada de nitratos, con una política de protección eficaz a medio y largo plazo. El equilibrio entre urbanismo, agricultura y medio ambiente, que hasta la fecha no se ha conseguido, debe de plasmarse en la nueva ley. Se debe incluir una dotación de recursos adecuada a los organismos inspectores y un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento».



Joaquín Sánchez -Sacerdote y activista

«El progreso entendido desde la avaricia es destrucción. Recuperar el Mar Menor es converger la humanidad y la naturaleza. ¿Habremos aprendido?»



Tomy Ceballos - Artista

«No se puede concebir una mayoría social más autodestructiva e indolente. Hemos acabado con un auténtico regalo de la naturaleza, el mar que nadie más tiene, el auténtico MARE NOSTRUM. Incompetencia política y desidia de la ciudadanía. Lo más triste es que no solo es el Mar Menor, es prácticamente todo en esta región. ¡Dios salve a Murcia de los propios murcianos! PD. Ahora vas y les votas de nuevo».



José María Albarracín - Presidente de la Croem

«Lo que debería ser nuestra auténtica joya se encuentra en un lamentable estado y requiere un urgente plan de actuación por parte de todos. Los empresarios estaremos ahí para aportar todo lo necesario a la recuperación».



Juana Pérez - Presidenta de ThaderConsumo

«Nadie se quiere apuntar el tanto de haber contribuido a la destrucción del Mar Menor, pero hay muchos candidatos en la lista. Para mí, es parte de mi vida y me siento orgullosa de poder tenerlo y darlo a conocer. Ahora siento que debo hacer todo los posible e imposible para recuperarlo».



Cristina Jover - Brand Manager Pc Componentes

«Pienso en el Mar Menor y pienso en vida. Aquel campamento de verano en el que todos los días salíamos a navegar en barco de vela. Nadar entre caballitos de mar. Coger berberechos. Huir de los días de levante del Mediterráneo para chapotear en sus aguas tranquilas. Los veranos de mi infancia no se pueden entender sin él y sin su olor salado. Nos ha dado tanto... Y solo tenemos que devolverle un poco. SOS Mar Menor».



Nicolás de Maya - Artista

«El Mar Menor no nos pertenece, es patrimonio natural, así que se lo debemos a nuestros hijos y futuras generaciones. Debemos dejar la naturaleza como la hemos encontrado».



José Ruiz - Presidente del Colegio de Graduados Sociales

«No podré asistir a la manifestación, pero quiero mostrar mi solidaridad con todos los murcianos, los que vivimos temporadas en el Mar Menor y los que trabajamos día a día por demostrar que nuestra tierra es especial. Las medidas a tomar deben ser consensuadas, pero esto no puede retrasar la solución un solo día. Muchos puestos de trabajo se ven comprometidos y nuestras familias han de tener asegurado su futuro y el del medioambiente».



Antonio Martínez - Presidente de Murcia Sociedad Civil

«Es una movilización de la sociedad civil y cuenta con todo nuestro apoyo. Todos estamos a favor de buscar soluciones. En situaciones críticas como ésta, los ciudadanos, las instituciones y todos los representantes públicos ponemos el hombro para trabajar de manera conjunta. Queremos un Mar Menor vivo».



Luis Martínez de Salas - Director general de Aválam

«El Mar Menor no puede convertirse en el Mar Muerto, es el referente más emblemático del turismo regional. Los esfuerzos que no se han hecho en los últimos 40 años toca hacerlos ahora. Debe ser el compromiso de todos, sin escatimar esfuerzos, por las generaciones futuras».



Isabel Tovar - Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos

«Me consta que muchos farmacéuticos han manifestado su interés por asistir a la manifestación y que yo misma así lo habría hecho, pero me ha sido imposible. Aun así sumo mi voz a los que reclaman políticas integrales y urgentísimas para salvar el mayor patrimonio natural de nuestra Región, al que me siento especialmente vinculada».



Juan Antonio Pedreño - Presidente de Ucomur/Ucoerm

«El Mar Menor, ecosistema único en el mundo, no solo forma parte de la vida de miles de murcianos sino que es un patrimonio que hay que recuperar y la única solución es un trabajo conjunto de todas las administraciones, porque todas han sido culpables de la situación actual. No estoy de acuerdo en que no hay solución posible para el Mar Menor. Quiero que mis nietos disfruten de él como lo hemos hecho nosotros. Ahora nos toca luchar porque se pongan las medidas necesarias».



Pepa Aniorte - Actriz

«Me encantaría haber podido estar con vosotros en Cartagena en la marcha por el Mar menor. Os mando todo mi apoyo. Un abrazo muy fuerte»



Ramón Madrid - Decano del Colegio de Economistas

«A pesar de no asistir a la manifestación, apoyo esta iniciativa de mis conciudadanos. Todos nos vemos afectados por lo ocurrido en el Mar Menor. Nuestro futuro y el de la Región de Murcia se ven comprometidos por el deterioro de la reputación como Comunidad Autónoma. Las bases fundamentales de nuestra economía se verán afectadas en sectores productivos claves como el turismo o la producción agraria. Hay que ponerse 'manos a la obra' desde el consenso».



José Luis Aguayo - Jefe de Cirugía General del Hospital Morales Meseguer

«El crimen ambiental del Mar Menor es como el drama de Lope de Vega: ¿Quién mató a la laguna?: Fuenteovejuna, todos a una!»



José Antonio Carrillo - Entrenador de atletismo

«El Mar Menor es un paraíso en forma de albufera que Dios nos regaló en su creación. Es nuestro deber y obligación cuidarla para que nuestros nietos y demás descendientes puedan disfrutar de esa maravilla.»



Ángel Haro - Pintor

«Esta manifestación no trata solamente del Mar Menor. Nos vincula inevitable con la devastación del ecosistema global. Estamos siendo testigos de cómo un paraíso se puede transformar en infierno por la negligencia y el deseo de enriquecimiento de unos pocos a corto plazo. La legislación internacional tiene que cambiar y equiparar los delitos ecológicos al nivel de los de lesa humanidad. Todos tenemos la información suficiente para saber lo que está mal y por qué, a partir de ahora hay que castigar a los responsables por nuestra propia supervivencia y la de nuestros hijos».



Mª Trinidad Herrero - Presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia

«Sin duda hay que recuperar la laguna. Es una pena que empecemos a valorar lo que tenemos cuando corremos el riesgo de perderlo. Seguro que lo sabemos pero es bueno recordar que el Mar Menor es único y singular».



José Luis Mendoza - Presidente de la UCAM

«Es necesario que las administraciones den una respuesta coordinada, rápida y eficaz para solucionar el grave problema medioambiental y económico que se ha generado. Deben poner todos los recursos necesarios para recuperar nuestro Mar Menor, una de las grandes riquezas de la Región de Murcia y de nuestro país».



Miguel Ángel Hernández - Escritor

«Es una de las manifestaciones más importantes y necesarias de todas las que han tenido lugar en la Región. Estamos ante un hecho de una trascendencia sin precedentes. Nos hemos cargado el Mar Menor (y no digo sólo «se han cargado», porque creo que la culpa es repartida, aunque por supuesto hay unos responsables más directos). No sé, la verdad, cuál es la solución (no soy experto), pero sí sé que no llegará si no se ponen todos los medios y todo el empeño posible. No hay aquí medias tintas. Es una cuestión de máxima urgencia. Y, por otro lado, también, la punta del iceberg de un sistema y un modo de relación con la naturaleza que se va a pique y nos lleva a todos por delante».



Miguel Fructuoso - Pintor

«Entre todos lo matamos y el solito se murió. Da auténtico asco ver cómo ahora intentan poner freno a su codicia. Qué Región tendríamos si no estuviéramos en manos de tanto corrupto y especulador. Me encantaría verlos a todos tumbados en la orilla luchando por coger aire. Buajjjjjjj».



Ginés García Millán - Actor

«No seremos sin el Mar Menor. Hoy empieza todo».



Manuel Pérez - Pintor

«Mi apoyo y mi energía positiva a tod@s los ciudadanos de bien que están empujando para dar un giro a la dirección de la mala gestión medioambiental que ha dañado nuestro Mar Menor , el cual forma parte de nuestra identidad y del corazón de tod@s los murcianos»



Francisco Martínez-Escribano - Decano del Colegio de Abogados de Murcia

«Desde el Colegio de Abogados de Murcia demandamos la adopción inmediata de cuantas medidas técnicas y legales sean necesarias para la efectiva recuperación del Mar Menor. Consideramos que deben aunarse todos los esfuerzos posibles para su salvación, dejando de lado criterios de oportunidad política».



Mª José Catalán - Decana del Colegio de Psicólogos

«Necesitamos el compromiso unánime para la defensa de nuestro ecosistema, base para la vida de la humanidad. Como colectivo estamos convencidos y concienciados de que hay que luchar por recuperar el Mar Menor que conocimos. La laguna nos da señales de que hay algo que los humanos no estamos haciendo bien con la naturaleza. Cuidémoslo, la naturaleza es nuestro pasado, nuestro presente y debe ser nuestro futuro».



Adrián Gutiérrez - Cantante de Nunatak

«Aunque la salud no me permita estar físicamente con vosotros, lo estoy con todo el corazón. El Mar Menor lleva decadas implorando ayuda. No es tiempo de buscar culpables sino soluciones, es tiempo de dejar a los verdaderos conocedores de la laguna: científicos y naturalistas, tomar las riendas de esta causa, y por supuesto este día 30, es tiempo de sumarnos gota a gota en una ola de ilusión y fuerza que al romper haga de este grito de cambio un estruendo imparable».



Manuel Moyano - Escritor

«Los problemas en el Mar Menor se están viendo venir desde hace mucho tiempo, pero no se han puesto medidas, o no las suficientes. Parece que siempre se tiene que llegar al nivel de catástrófe para que haya una reacción por parte del poder político. Espero que esta manifestación lo consiga».



Adrián Ángel Viudes - Expresidente de la Autoridad Portuaria

«Alegría y pesimismo. Alegría por ver que tanta gente se manifiesta en defensa de nuestro Mar Menor; pesimismo porque no sé si llegamos a tiempo después de pasar tantos años mirando hacia otro lado».



Carlos Santos - Actor

«Mis más preciados recuerdos están ligados al Mar Menor. No dejemos que los recuerdos de tanta gente se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Trabajemos para que el Mar Menor tenga un futuro».



Carmen Botella - Presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP)

«La causa del Mar Menor debe afrontarse tomando como base las voces expertas (lo que no ha entendido el poder político, cualquiera que sea su ideología, y ha mirado a otro lado...) Y ahora la ciudadanía está hablando y su voz es muy importante en estos momentos, puesto que este desastre ha afectado a muchas familias. Lo más seguro es que haya que contemplar en la zona una reconversión empresarial en dos sectores punteros para la Región de Murcia, como son el turismo y la agricultura».

José María Tortosa - Presidente de Amefmur

«Hay que buscar nuevas soluciones y estrategias que permitan no solo corregir, sino abrir nuevas vías sostenibles para hacer compatible la preservación de los recursos naturales y la actividad empresarial. Debemos aprender de lo ocurrido y, juntos, responsabilizarnos de que nunca vuelva a ocurrir»



Pedro Cano - Pintor

«¡Pobre Mar Menor! Verlo sufrir ahogándose en una serie de excesos que poco a poco han cambiado su aspecto único de espejo, convirtiéndolo en la 'sopa verde' con la que ahora se nos muestra. Nos sentimos todos responsables, porque hace años teníamos que haber alzado la voz, para que la irresponsabilidad no se adueñara de él. Es un poco tarde, pero intentemos, sobre todo las autoridades, paralizar todo lo que se vierte y le quita su vida, no solo cambiándole su aspecto, sino destruyendo sus peces. Peces que, cuando yo era un crío, llenaban de brillo los barcos que llegaban a la Puntica».



Isabel Montoya - Presidenta del Colegio de Médicos

«A los profesionales médicos nos preocupan los problemas sanitarios que puedan derivarse de catástrofes medioambientales como la que está sufriendo el Mar Menor. Por ello, tenemos que defender un medio ambiente propicio para una buena salud, ya no solo en la actualidad, sino también como una responsabilidad con las generaciones futuras».



Rafa Mir - Futbolista del Nottingham Forest

«Triste y preocupado por todo lo que está ocurriendo en el Mar Menor. No debemos ignorar esta dura realidad... SOS Mar Menor»



Carmen Cantabella - Artista

«Si queremos recuperar nuestro Mar Menor tenemos que exigir cambios medioambientales que desagradarán a muchos empresarios, funcionarios y políticos. Queremos que empiecen ya a tomar medidas y necesitamos como ciudadanos ver resultados. Es nuestro problema y tenemos que solucionarlo, la prueba es cómo los medios sólo hablan de Cataluña y de Franco. Los responsables desde hace 25 años son una vergüenza nacional»

David Cal - Piragüista, medallista olímpico y miembro del Servicio de Deportes de la UCAM

«Desde hace cuatro años voy todas las semanas al Mar Menor para realizar los entrenos del equipo de piragüismo de la UCAM. La muerte de miles de peces me parece una tragedia, tenemos que cuidar y respetar este emblemático enclave natural».



Estrella Carrillo - Presidenta Asociación de Restaurantes de la Región

«El plan de gestión integral del Mar Menor ha llegado tarde, eran muchos los años a la espera de una gran urgencia; ahí está la llave con más de 60 medidas para poder salvar nuestra laguna, se necesita presupuesto y dejar trabajar a tantas personas cualificadas a las que hasta ahora no se las había dejado. Aunque no lo parezca, el Mar Menor nos ha ofrecido muchas emociones e interminables recuerdos a unas generaciones que hoy lloran al ver su estado».



Encarna Guillén - Especialista en Genética de la Arrixaca

«Desde la distancia, unida al clamor general por la salvación del Mar Menor».



Miguel Ángel López Nicolás - Atleta. Campeón del mundo en 2016

«No imagino una Murcia sin su Mar Menor, es patrimonio de todos; debemos concienciarnos y ser responsables de su conservación; hoy, mañana y siempre. #SOSMarMenor #porunMarMenorconfuturo»



Isabel Sánchez - Consejera Delegada de Disfrimur

«Cuidar el medio ambiente es una tarea que tenemos que tener en cuenta los 365 días del año, con prácticas sostenibles y responsables que incentiven y aseguren el bienestar medioambiental no sólo en el presente, sino con una visión de futuro. En esta línea y como murciana, quiero dar voz a uno de los puntos críticos que, hoy más que nunca, necesita nuestro cuidado y respeto para salvar una de las zonas costeras más espectaculares y turísticas que tiene la Región de Murcia, el Mar Menor. La huella que dejemos nosotros es la herencia que tendrán nuestros hijos, y por muy pequeño que sea, cada gesto cuenta».



Salva Espín - Dibujante

«Ningún superhéroe va a venir a solucionar esto por nosotros... hay que actuar inmediatamente, ya no valen más excusas»



Al Dual - Músico

«Basta de lamentarnos y pongamos remedio ya a la recuperación de nuestro querido Mar Menor. Las consecuencias de las catástrofes naturales son la consecuencia indirecta de nosotros mismos con nuestra inconsciencia y el flaco favor que le hacemos a la Madre Naturaleza. ¡¡NO a la utilización de plásticos y residuos que van al mar y ayudemos a limpiar nuestras playas!! Todos podemos aportar nuestro granito de arena!!».



María José Peñalver - Decana del Colegio de Arquitectos

«Antes de imponer más medidas legislativas se debería corroborar si las que existen se cumplen y analizar con datos el grado de cumplimiento. Igual solo haría falta una actitud vigilante de regulación y medidas complementarias. La actitud de no hacer nada puede provocar en el sector inmobiliario de la costa una degradación de la zona. La falta de demanda por el espacio del mar puede provocar una ausencia de mantenimiento y cuidado de la zona».