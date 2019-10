Crisis en el Mar Menor: López Miras pide no buscar responsables políticos porque "no es útil"

Tras una manifestación histórica en Cartagena donde 55.000 personas pidieron este miércoles medidas urgentes para proteger el Mar Menor y la dimisión de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad, el jefe del Ejecutivo salió al paso desde la sala de prensa del palacio de San Esteban para lanzar un mensaje institucional donde pidió "estar unidos" para salvar la laguna salada.

En un discurso en el que comenzó con una crítica en cuanto a la protección del Mar Menor, López Miras pidió también no buscar responsables políticos en cuanto a la gestión y el cuidado de la laguna salada: "No perderé un segundo en determinar si los gobiernos que me precedieron realizaron todo lo que estuvo en sus manos porque ese segundo, en mi opinión, estaría perdido y prefiero sumarlo a las muchas horas de trabajo que tenemos delante".

Es por ello que el presidente considera que "ya no es útil echar la vista atrás" y explicó que "lo útil, lo adecuado y lo necesario es mirar al frente porque enzarzarnos en disputas políticas solo nos aleja del objetivo, que no es otro que sumar voluntades y trabajar en equipo por la recuperación del Mar Menor".

Al inicio de su intervención, López Miras señalaba que cree "que la pregunta que resume cuanto ha sucedido en estas últimas semanas podría ser: ¿Se ha hecho lo suficiente para protegerlo? ¿Se han articulado medidas suficientes para preservar su riqueza ecológica y cultural? Y la respuesta es obvia: no". Continuó en la línea de señalar las deficiencias en la gestión de protección del Mar Menor subrayando que no pondrá "paños calientes a la situación. Es evidente que en los últimos años, muchos años, las acciones adoptadas resultaron insuficientes. ¿Pero se han hecho cosas? Sin duda. Aunque tendrían que haberse hecho más".

El jefe del Ejecutivo autonómico, quien recordó que ya ha comenzado la redacción de una Ley de Protección Integral del Mar Menor "que ha de contar con la aportación de todos" y que "debe estar aprobada en dos meses porque el Mar Menor no tiene más espera". En este sentido, explicó que "estamos trabajando e incluyendo en ella medidas claras y contundentes de protección y de recuperación" y aseveró que "todos los sectores deberán hacer concesiones porque así lo exige la situación".