Casado promete poner todos los medios a su alcance paras salvar el Mar Menor

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha comprometido este martes en Puente Tocinos (Murcia) en un acto de campaña a poner todos los medios a su alcance si gobierna "para resolver una situación insostenible en el Mar Menor por culpa de las administraciones que ahora dan la espalda".

Ante 1.600 apoderados e interventores del partido en la región murciana, ha afirmado que le duele Murcia y quiere serle útil y mojarse por ella, porque el Mar Menor no es solo de esa región, "¿o es que ahora vamos a comprar la teoría nacionalista de que los ríos, las costas, las montañas son solo de tu pueblo o de tu región?", se ha preguntado.

"Es un paraíso natural de Murcia, España y Europa y requiere una política en todos esos ámbitos y yo me comprometo a impulsarla para volver a ver el Mar Menor como estaba este verano, cuando me he bañado en él en La Manga", ha añadido.

Ha dicho presidir un partido que ha estado pendiente de la laguna salada, "de sus canalizaciones, de la vida marina", y recordado haber estado en Bruselas hablando con la nueva presidenta de la Comisión Europea para pedirle para el Mar Menor fondos Feder y de cooperación porque es política ambiental europea".

"Nadie me va a dar lecciones de ecologismo, pues fueron gobiernos del PP los que crearon el primer Ministerio de Medio Ambiente, el de Isabel Tocino, y los que firmaron los acuerdos climáticos de Kioto primero y de París después, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030", ha rememorado también.

En su opinión, el PP "siempre ha hecho compatible el desarrollo económico con la preservación del entorno natural, pero ante una catástrofe del tamaño de la gota fría" del pasado septiembre "se requiere un plan de choque con dinero encima de la mesa para prevenir que vuelva a ocurrir".

"Hay que embalsar, construir diques, canalizaciones, dijimos antes de saber lo que ocurrió en el Mar Menor", ha dicho sobre la muerte de toneladas de peces por falta de oxígeno en San Pedro del Pinatar, "con un plan a largo plazo, con dotación presupuestaria, que evite que dependa de la climatología o de las infraestructuras".

Así que "menos catastrofismo hipócrita y más poner dinero encima de la mesa; menos rasgarse las vestiduras cuando llevan dos años sin pisar esta región ni proponer soluciones; menos desprecio y más respeto y cariño, soluciones y futuro para esta tierra maravillosa", ha remachado.

Un segundo compromiso con Murcia si preside el Gobierno es la reforma de un sistema de financiación autonómica perjudicial para Murcia "diseñado por José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas" contra el que el PP votó y quiso cambiar pero el PSOE "no se quiso sentar a negociar uno nuevo hasta que se empezaron a manifestar contra él algunos barones".

El tercero se refiere a la "merecida" por esa región alta velocidad ferroviaria, que en Murcia trae retrasos y en Cataluña incrementa un 67 % su presupuesto.

Un cuarto y último, el agua, sobre la que ha prometido "poner a todas las comunidades autónomas de acuerdo para un pacto nacional por este recurso valioso e imprescindible", pero "otros vendrán a engañaros", ha comentado tras haber sido mencionada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que mañana tiene un acto en San Javier.

"Nunca se había preocupado el PSOE por el Mar Menor y cuando fue ministra" de Medio Ambiente "prometió desaladoras y solo construyó una y cuadruplicando el presupuesto", ha concluido.