Más educación financiera e información, factores clave para planificar una jubilación

Coinciden en la necesidad de acometer las reformas que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

­La jubilación es una de las principales preocupaciones de la sociedad y la población española tiene un nivel de conocimiento muy bajo sobre el sistema actual de pensiones. A esto se suma que vivimos un escenario de dificultades para la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. No es una problemática que afecte solo a las personas que se acercan a la edad de jubilación, también los jóvenes tienen que ser conscientes de esta situación de cara a su futuro. Estas fueron algunas de las cuestiones debatidas en una nueva edición de los Desayunos de LA OPINIÓN.

BBVA ha puesto en marcha una iniciativa cuyo objetivo es poder ayudar a los ciudadanos a planificar su jubilación a tiempo, dándoles toda la información que precisen para sus necesidades de cara a su futuro como pensionistas. De este modo, se sienten libres de decidir y valorar las diferentes opciones que más les puedan interesar según su situación actual.

A la mesa de expertos acudieron Luis Vadillo, director del Instituto BBVA de Pensiones y BBVA Mi Jubilación; Mercedes Ayuso, catedrática de la Universidad de Barcelona; Samuel Baixauli, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Murcia y decano de la Facultad de Economía y Empresa; y José Ruiz, presidente del Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia. El debate estuvo moderado por María José Gil, redactora y jefa de Economía de LA OPINIÓN.

El director del Instituto BBVA de Pensiones puso sobre la mesa la labor que realizan desde BBVA Mi jubilación, iniciativa de educación financiera que pretende que la sociedad española y portuguesa conozca más sobre esta cuestión. BBVA Mi Jubilación se apoya en el foro de expertos independientes del que forma parte la propia Mercedes Ayuso junto a José Antonio Herce, Elisa Chuliá, Jorge Bravo y Edward Palmer, padre de la reforma del sistema sueco de pensiones. Vadillo resaltó que este foro empezó hace seis años y ya ha ayudado a más de seis millones de personas en España a simular sus pensiones, y a resolver sus dudas respecto a la jubilación.

Vadillo puso de manifiesto «la necesidad de financiar la etapa vital que transcurre después de la jubilación, que cada vez es más larga por el aumento de la esperanza de vida. La longevidad es una noticia maravillosa, cada vez vivimos más, pero tenemos que aspirar a vivir mejor. Según las estimaciones, en el año 2050 se va a pasar de las 9,5 millones pensiones actuales a las 15 millones».

Así, añadió, que en BBVA han puesto en marcha la aplicación Future Planner, que utiliza técnicas de big data para que cada persona pueda conocer su pensión y cómo abordar el tipo de vida tras su jubilación.

Por su parte, Mercedes Ayuso continuó el debate asegurando que estamos en un momento muy importante en la sociedad por el aumento de la longevidad: «Tenemos cada vez más personas que superan la barrera de los 85 años y en breve se van a incorporar a nuestro sistema de jubilación generaciones muy pobladas».

La Encuesta de Población Activa indica que en lo que llevamos de siglo hasta el 2019 el grupo poblacional entre los 55-64 años ha aumentado un millón y medio de personas, «cifras altas que ponen de manifiesto la necesidad de trabajar el tema de las pensiones de una forma exhaustiva, donde el mercado laboral juega un papel muy importante, ya que las pensiones se pagan con las cotizaciones.

Entre las consignas que proclamó la catedrática, apostar por los mayores de 45 años en el mercado laboral y por la educación financiera sobre qué es y qué supone una pensión.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales puso el foco en que ahora los que cuentan con una buena formación, sobre todo los jóvenes, tienen más dificultades para encontrar trabajo. Subrayó que es necesaria una reforma en la pensión de jubilación, ya que el Estado de Bienestar Social no va a poder cubrir los gastos de la Seguridad Social con los ingresos de ahora: «Si seguimos en esta situación, la propia Seguridad Social tendrá que 'echar mano' de los Presupuestos Generales del Estado para mantener el Estado de Bienestar Social que tenemos en la actualidad».

A nivel regional, indicó que Murcia es la segunda comunidad con el salario más bajo, lo que se traduce también a tener pensión más bajas: «Si no hay trabajo, no hay pensión ni cotizante, y si no hay empresas no hay reforma ni cotizantes. La gran reforma debe ser del sistema productivo, de manera que apostemos por favorecer al tejido productivo para que dé trabajo de calidad y permita vivir dignamente».

Samuel Bauxaili cerró el primer turno de intervenciones haciendo hincapié en la «tormenta perfecta» que se forma al confluir dos aspectos clave para el plan de pensiones: el demográfico y el económico. «En términos económicos, las pensiones aumentan de forma continua, por lo que la necesidad de financiación es mayor y el retraso en la incorporación del mercado de trabajo en los jóvenes es más tardía. Así, tenemos una falta de ingreso, lo que deriva en un aumento del gasto».

Ante este panorama, el catedrático de Economía Financiera añadió que la herramienta de BBVA contribuye a la cultura científica: «Se tengan mas o menos ingresos, la cultura del ahorro y cómo tomo mis decisiones financieras se tienen que dar a conocer, así como los propios conceptos de ahorro e inversión.

Hay que tener una visión de cómo estructurar financieramente, de modo que las personas adquieran esa cultura. Tengan muchos recursos o pocos, que cada uno haga su trabajo y que los políticos reformen el sistema para que las personas se puedan planificar dentro de sus posibilidades, concluyó.

Vadillo indicó que «debemos ser conscientes que las cotizaciones sociales ya nunca serán suficientes, dado que España es el país con menos proporción de jóvenes en el mundo. Hay que replantear el sistema de pensiones acorde a la población actual».

Como alternativas, el director del Instituto BBVA de Pensiones señaló la importancia del mercado de empleo y tener más conciencia de ahorro. Además, «siete de cada diez murcianos piensan que lo que perciben de pensión es menos de lo que han cotizado, pero la realidad es contraria. En término medio, las personas que se jubilan a los 65 años, a los 77 ya han percibido en forma de pensión todo lo cotizado.

Ayuso continuó añadiendo que la sociedad actual está acostumbrada a un sistema público garante, «quizás porque hasta ahora no hayamos puesto en marcha para los ciudadanos otras formas complementarias de pensiones». La catedrática describió los tres pilares pensiones: el sistema público, el pilar complementario de empleo (con éxito en países que ya han reformado su sistema de pensiones, como Suecia, Italia o Letonia). «En estos países las cotizaciones no se ven como un impuesto, sino como un ahorro para su futuro. Ese es el objetivo que debe marcarse España».

Respecto a esta cuestión, Baixauli apuntó que «no se tiene la conciencia de que la cotización a la Seguridad Social es una inversión», mientras que Ruiz añadió que, en la actualidad, cotizar a la Seguridad social «sale barato» para todas las prestaciones que ofrece a sus usuarios.

El último pilar enumerado por Ayuso es el denominado 'voluntario', el que las personas hacen de forma particular y como ahorro complementario para su jubilación . Por último, hizo hincapié en que hay que diferenciar entre la edad real y la edad legal de jubilación: «La edad legal se desplaza a los 67, pero la legal es inferior. En 2019 hay una edad real de jubilación de 62,3 años». Otro reto, según Baixauli, es el de 'educar' a los jóvenes y a las nuevas generaciones a ahorrar, ya que tienen «un estilo de vida más consumista».

También Vadillo resaltó que la cotización a la Seguridad Social idealmente debería ser percibida como un ahorro, a lo que ayudaría una información periódica a los trabajadores sobre sus cotizaciones anuales y pensión esperada en la jubilación. Según la encuesta de jubilación del pasado año del Instituto BBVA de Pensiones, en Murcia 7 de cada 10 personas no conocieron cuánto iban a cobrar de pensión hasta seis meses antes de su jubilación, por lo que cada vez son más necesarias herramientas como Future Planner, donde unas 500.000 personas han consultado datos sobre su futura pensión desde su lanzamiento hace siete meses.