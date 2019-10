La Can We Run se prepara para efectuar su primera parada en Cartagena

El Parc de sa Riera fue testigo de la segunda edición de Can We Run Palma de Mallorca.

­Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y ¿con quién mejor para hacer deporte que con él? Pues bien, con la organización de Prensa Ibérica, Grupo Zeta, LA OPINIÓN y el Ayuntamiento de Cartagena, el patrocinio de El Corte Inglés, Bankia, DFM Rent a Car, Bissel e Instinct y la colaboración de Supermercado El Corte Inglés, Boomerang, FCC y Deanacaona Residencia-Escuela, se presenta la primera edición de Can We Run Cartagena para perros y sus dueños, ya que el running no conoce de edades, ni de razas, y los perros son las mascotas que más disfrutan de correr en su tiempo libre, y ahora pueden vivir esta experiencia junto a sus dueños.

La carrera tendrá lugar el domingo 24 de noviembre en la Cuesta de El Batel. Consta de un recorrido de 1,5 km para hacer caminando o de 3 km para hacer corriendo y pueden acompañar a la mascota un miembro de la familia o la familia entera si se quiere.



Información e inscripciones

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 21 de noviembre a través de la web www.canwerun.com, o presenciales desde el viernes 22 (de 17.00 a 20.30 horas) hasta el sábado 23 de noviembre (de 10.00 a 20.00 horas) en la sección de Mascotas de El Corte Inglés (Alameda de San Antón, 52).

Los perros participantes deberán contar con el microchip identificativo y correr con correa. Así como los dueños, llevar puesta las camisetas acreditativas con el dorsal que se darán junto a la bolsa del corredor a la hora de inscribirse.

Y el domingo 24 de noviembre, a correr toda la familia. El Tour Can We Run se lleva a cabo en otras ciudades españolas y es todo un éxito, como en Gijón, Zamora, Málaga, Vigo, Las Palmas, donde perros y dueños no han dudado en salir a disfrutar del deporte en la calle.



1,5 - 3 km. Se puede hacer corriendo o andando

Los participantes en la carrera, que se celebrará en la Cuesta de El Batel, en la ciudad de Cartagena, pueden inscribirse en dos categorías: Runner, en la que tendrán que recorrer 3 kilómetros (dos vueltas de 1,5 kilómetros) y Marcha, en la que deberán completar 1,5 kilómetros.



21 noviembre, fecha tope para la inscripción online

Precio online en la web https://www.canwerun.com/cartagena/:

1 adulto + mascota: 6,95€

1 niño + mascota: 3,95€ (*)

2 adultos + 2 niños: 17,95€



22 y 23 noviembre, inscripción presencial en El Corte Inglés

En la sección de Mascotas de El Corte Inglés (Alameda de San Antón, 52).Horario viernes 22 de 17.00 a 20.30 horas y el sábado 23, de 10.00 a 20.00 horas:

1 adulto + mascota: 10€

1 niño + mascota: 6€ (*)

2 adultos + 2 niños: 25€

(*) Menores de 18 años con autorización de los padres o tutores legales.



24 noviembre, fecha de la carrera

Horario de la carrera Can We Run:

10.00 horas. Salida de la Categoría Runner.

10:45 horas. Salida de la Categoría Familia.

11:15 horas. Entrega de los Premios. Y muchas actividades paralelas, como las exhibiciones y exhibiciones de agility, que aseguran diversión para los perros y sus amos.

13:15 - 13.45 horas. Pasarela de adopción.