Pedro Hernández Jiménez: "Han sido 40 años mejorando nuestras instalaciones, nuestro equipamiento y la formación de nuestro personal"

Pedro Hernández Jiménez ostenta la presidencia de la patronal de la asistencia sanitaria privada regional desde 2015, de cuya junta directiva ha formado parte desde el año 2002. El director del Hospital de Molina (Molina de Segura) realiza un balance muy positivo de la trayectoria de UMHC durante las últimas cuatro décadas.

La Unión Murciana de Hospitales celebra 40 años de existencia, ¿cuál es su balance general de este periodo?

Nuestro balance es muy positivo, han sido 40 años mejorando nuestras instalaciones, nuestro equipamiento y la formación de nuestro personal para ofrecer una calidad asistencial a todos nuestros pacientes.

¿Cuáles son los mayores logros llevados a cabo?

Como asociación empresarial nuestros mejores logros han estado precisamente en adaptarnos a las necesidades asistenciales de la población regional y crear unos centros sanitarios adecuados para los retos de salud que se nos han ido presentando.

Desde que usted llegara a la presidencia de la organización en 2015 el número de asociados ha pasado de unos treinta a más de cien, ¿cuál es la principal ventaja de pertenecer a la UMHC?

La principal ventaja es que unidos siempre podemos alcanzar mejor nuestros objetivos en la relación con las instituciones sanitarias, las mutualidades de funcionarios así como con las aseguradoras de salud y mutuas, además hemos podido conocer mejor nuestra forma de trabajar para mejorar los procesos de nuestros centros. A lo largo de estos años desde la UMHC hemos realizado encuentros, jornadas, mesas de debate, que han sido un punto de encuentro del sector sanitario y nos han ayudado a formarnos más y mejor en gestión sanitaria.

¿Cuál es la situación de la sanidad privada y concertada en la Región actualmente?

Es una situación complicada. Para nosotros no ha acabado la crisis económica de esta última década, no hemos salido de ella, ya que tanto la administración pública como las aseguradoras de salud no valoran adecuadamente desde la perspectiva económica la labor que realizamos y consideramos que lo que cobramos por los servicios que realizamos es inadecuado ya que, en la mayoría de los casos, hemos sufrido una bajada de tarifas que ya dura 10 años. La administración pública y las aseguradoras, deberían entender que hemos de hacer importantes inversiones en equipamiento y material para dar una asistencia excelente y además, nuestros profesionales son personal cualificado y especializado que debe ser bien pagado y con la financiación actual de nuestra actividad, insuficiente a nuestro entender, está haciendo que estemos en la frontera de la sostenibilidad económica. A pesar de todo esto hacemos grandes esfuerzos económicos para seguir invirtiendo y poder ofrecer una asistencia de calidad contrastada.

¿Qué valoran principalmente los pacientes que acuden a uno de estos centros?

Valoran el trato amable, la información adecuada de su proceso y la accesibilidad a los servicios que prestamos.

Y en cuanto a los trabajadores, ¿qué diferencias encuentran los empleados con respecto a la sanidad pública?

La diferencia en la asistencia que prestan nuestros trabajadores no existe, la calidad de su trabajo es indiscutible. La diferencia reside en muchos casos en el factor económico. Nos gustaría en todo caso poder pagar igual o mejor que a los trabajadores de la asistencia sanitaria pública, pero para eso, como decía antes, deberíamos estar financiados de una manera parecida. Por poner un ejemplo, una estancia en un hospital público, está valorada en unos 600 €, como puede comprobarse en el listado de precios públicos registrados en el BORM, en nuestros centros, la tarifa más alta que se nos paga por una estancia es de unos 150 €.

Gran parte de los servicios que prestan son precisamente derivaciones del sistema público de salud, ¿cómo han evolucionado las relaciones con el SMS?

Siempre han sido de colaboración, antes con el INSALUD y desde las transferencias sanitarias con el SMS. Con los distintos consejeros y consejeras, así como con los directivos el trato es y siempre ha sido fluido y de estrecha relación profesional e institucional. Desde los centros de la UMHC siempre hemos estado disponibles para ayudar en las necesidades sanitarias de esta Región y la Consejería de Salud es sabedora de nuestra disposición a mejorar la salud de cada persona de nuestra Comunidad.

¿Cuáles son los retos de la sanidad privada para los próximos años?

Aunque se nos denomine sanidad privada y nuestros centros sean empresas sanitarias, en realidad ofrecemos un servicio público, y tenemos los mismos retos que la asistencia sanitaria pública y entre ellos podemos citar, la sostenibilidad de nuestros centros y servicios, la escasez de profesionales facultativos, la cronicidad fruto de la mayor esperanza de vida y la adaptación a un nuevo modelo de asistencia médica más personalizada, más basada en la genética y más centrada en la promoción, la formación y la prevención en salud.