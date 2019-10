Tres murcianos llevarán agua del Mar Menor al Ministerio para reclamar medidas

Tres murcianos llevan agua del Mar Menor al Ministerio para la Transición Ecológica y 350.000 firmas para reclamar medidas urgentes con las que recuperar la laguna salada.

El inicio de sus peticiones

"El pasado sábado 12 de octubre, ante la dramática situación que se vivió en las playas de San Pedro del Pinatar con toneladas de peces muertos y agonizando llegando a la orilla, me entró un gran sentimiento de desesperación, rabia e impotencia", explica Andrés Martínez Soto, impulsor de change.org/SOSmarMenor.

Fue esa misma aflicción la que condujo a Raquel Ros a iniciar su campaña: "Rabia, impotencia, incredulidad, desesperación€ todos esos sentimientos me llevaron a iniciar esta petición para que se nos oiga, para que se tomen medidas de una vez, para que el Mar Menor no se convierta en una ciénaga".

Sin embargo, no todas las peticiones creadas en change.org solicitando medidas han sido creadas tras las noticias de este mes de octubre. Cristina Marín Miñano, bióloga especialista en administración y gestión de aguas y en Servicios Ecosistémicos, ya avisó de lo que podría ocurrir hace ahora cuatro años, cuando inició su petición change.org/SalvemosElMarMenor.

"Ya en 2015 reconocí de forma evidente el deterioro de la laguna. Fruto de mi indignación e impotencia nació la petición a través de Change.org, pero eran pocos los que reconocían el mal estado. Como no se hizo nada, el tiempo me dio la razón y en 2016 las aguas eran turbias y la vida desaparecía sin remedio de este lugar tan singular a nivel mundial. Después de eso se tomaron pequeñas medidas, insuficientes, ineficaces... y así hemos llegado hasta el día de hoy. No ha sido DANA, no ha sido el vaciado de un tanque de tormenta, no ha sido un accidente eventual. Han sido años de acciones dañinas lo que ha llevado a este ecosistema al colapso", insiste Cristina.

Raquel Ros también se remonta a los primeros avisos que llegaron al Mar Menor hace ya cuatro años: "En 2015 una espuma blanca y un olor a cieno llenó nuestra playa, empezamos con las manifestaciones, con las visitas a políticos... Y hasta el día de hoy€".

Raquel recuerda que fue en las playas del Mar Menor donde aprendió "a nadar y a respetar el mar". "Me he bañado entre peces y caballitos de mar. He sido feliz en ese rinconcito del mundo. He de admitir que he llorado al ver la catástrofe en que se había convertido mi paraíso."



La unión de sus campañas

Puesto que Andrés, Cristina y Raquel perseguían el mismo objetivo, han decidido unirse para que sus campañas particulares adquieran todavía más fuerza. Lo hacen bajo su campaña SOS Mar Menor y, juntos reúnen ya cerca de 350.000 firmas: "Pasados tres días y viendo que la petición tenía cierta aceptación decidí unirla junto a otras dos campañas que se estaban realizando sobre el mismo tema y con un objetivo similar", explica Andrés. "De esta forma, conseguíamos unificar firmas para dar más fuerza y respaldo a nuestras peticiones".

Explicación didáctica, registro de firmas y reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente

Este lunes a las 13.30 horas, en el Ministerio para la Transición Ecológica, serán recibidos por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con quien mantendrán una reunión para explicarle los motivos por los que han iniciado su campaña y para solicitarle acciones inmediatas: "Queremos transmitirle la indignación de la inmensa mayoría de ciudadanos de la Región de Murcia con el tema del Mar Menor, reflejado en los comentarios de los firmantes de nuestras peticiones", apunta Andrés Martínez Soto. "Necesitamos medidas urgentes y sin marcha atrás a corto, medio y largo plazo, en consonancia con las conclusiones de los científicos. Deseamos una colaboración real y eficaz entre administraciones que se debe elevar a la Unión Europea".

Antes de la reunión, entregarán en el registro las casi 350.000 firmas que han recogido hasta la fecha y la bióloga Cristina Marín Miñano, una de las tres impulsoras de la campaña, explicará los procesos que han conducido a la situación actual ayudándose de un recipiente con agua que traerán directamente del Mar Menor y de varias imágenes impresas que ilustrarán lo sucedido.

"Las firmas que vamos a registrar el lunes son el reflejo del enfado y preocupación de los ciudadanos por el estado en el que se encuentra actualmente el Mar Menor", añade Raquel Ros. "Queremos mostrar la realidad de esta laguna salada única en el mundo, es una de las maravillas de nuestra región y no podemos dejarla morir. Por eso vamos hasta el Ministerio, porque queremos reclamar medidas urgentes".