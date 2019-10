Salud incorpora en la vacunación contra la gripe a los niños prematuros

La Consejeria de Salud de la Región de Murcia iniciará el próximo lunes la campaña de vacunación contra la gripe con la novedad de que esta año se recomienda la vacuna para todos aquellos bebés de entre 6 meses y 2 años que nacieran de forma prematura, antes de las 32 semanas de gestación.

Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Salud, Manuel Villegas, durante la presentación de la campaña de esta temporada, para la que se han adquirido 240.000 dosis de vacuna antigripal y 20.000 dosis de la vacuna contra el neumococo.

Entre los grupos de riesgo, en los que se ha incluido por primera vez a los prematuros, se encuentran las personas con enfermedades crónicas, los mayores de 65 años y los grupos de riesgo, como son los sanitarios o quienes trabajan con personas mayores en residencias.

Desde el lunes cualquier murciano podrá pedir cita para vacunarse contra la gripe en cualquiera de los 261 centros de salud y consultorios de la Región de Murcia. El objetivo de este año de la Consejería es llegar a vacunar al 65% de las personas mayores de 65 años y al 40% de los sanitarios (el año pasado se llegó al 33% en este colectivo).

El titular de Salud considera que uno de los motivos por los que la cobertura es tan baja es que la población no le tiene miedo a la gripe y "no hay que olvidar que es no es un resfriado, es una enfermedad más seria".