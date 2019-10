La "rabieta" de Vox da la presidencia de la comisión de financiación al PSOE

Vox asegura que tenían pensado votar que sí a los socialistas porque no era justo que no tuvieran ninguna comisión en la Asamblea, pero que no lo hicieron por la exhumación de Franco: "Son profanadores de tumbas". La inesperada presidenta, Gloria Alarcón, reconoce que hasta para ella fue una sorpresa: "Pero yo les hago el gusto".

La decisión de Ciudadanos de no apoyar la medida de Vox del 'pin parental', que obligó al partido que lidera Santiago Abascal a retirar su propuesta ante la posibilidad de que prosperara la enmienda a la totalidad del Partido Socialista, tuvo ayer consecuencias inesperadas, cuando se votaba quién presidiría la Comisión Especial para reformar el Sistema de Financiación Autonómica. El voto en blanco de Vox ha dado al PSOE la presidencia.

Ciudadanos lo tiene claro. «Esta rabieta de Vox la pagaremos todos los murcianos porque ha entregado la presidencia de una comisión clave como ésta a un partido que nos sigue castigando con un sistema injusto», declaró la diputada Valle Miguélez.

Desde el partido de extrema derecha, sin embargo, su voto en blanco no es una venganza por el 'pin parental'. «Consideramos que no era justo que el PSOE no tuviera ninguna comisión en la Asamblea», explicó el diputado Francisco Carrera. Es más, según comentó a esta Redacción, tenían pensado votar positivamente para hacer presidenta a la socialista Gloria Alarcón, pero la coincidencia con la exhumación del dictador Francisco Franco lo hizo imposible: «Nos da repugnancia lo de hoy –refiríendose a ayer–. Los socialistas son profanadores de tumbas».

Para Alarcón también fue toda una sorpresa. «Yo salí de casa para la Asamblea Regional pensando que no iba a salir elegida, pero estoy encantada y les hago el gusto», contaba consciente de que había salido beneficiada por las desavenencias entre los tres socios de la investidura del presidente Fernando López Miras. Precisamente ella da clase en la Universidad de Murcia de Sistema Fiscal Español (4º de Economía), con un temario que incluye la Financiación Autonómica.

Al Partido Popular, que esperaba colocar al diputado Ramón Sánchez-Parra como presidente de esta comisión, no le ha sentado bien el cambio de planes: «Expertos en economía del fracaso. Los mismos del modelo de financiación autonómica que nos arruina», escribió el consejero Javier Celdrán en sus redes sociales.

José de Haro, concejal del PSOE de Molina de Segura y licenciado en Económicas, no tardó en responder: «Me gustaría que el señor consejero de Economía mostrase su título de economista o máster, o su experiencia en empresas como director financiero, para verificar sus conocimientos de economía».

Por su parte, la inesperada presidenta de la comisión, Gloria Alarcón, adelantó que van a centrar todos sus esfuerzos en elaborar un dictamen que permita mejorar la financiación de la Región, «garantizando la adecuada cobertura de las necesidades reales de gasto y situando a Murcia en la media de las comunidades autónomas».

Miguélez afeó a Alarcón que quiera imponer plazos muy amplios para las comparecencias, a lo que la presidenta contestó que se trata de una comisión creada a propuesta precisamente de su socio de Gobierno, el PP, y que le dieron una vida de un año. «Es un grupo de trabajo de estudio, no podemos comenzar con las comparecencias sin haber empezado antes a analizar en qué situación nos encontramos. Si querían más celeridad, haber dado a esta comisión unos plazos distintos», sentenció. Su hoja de ruta se cimentará en «trabajar codo con codo con técnicos y expertos en economía para evitar la politización que siempre imprime a la financiación autonómica el Partido Popular, con el único objetivo de obtener rédito electoral situándose en frente del Gobierno de España, en vez de buscar soluciones a esta materia crucial para garantizar la prestación de servicios públicos».