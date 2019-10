Unidas Podemos: "En la Región de Murcia queda aún mucho franquismo por exhumar"

Unidas Podemos en la Región de Murcia ha valorado como "una buena y necesaria noticia" la exhumación de Franco que está llevándose a cabo durante la mañana de este jueves. Sin embargo, desde la coalición también han señalado que "este paso debe ser el inicio de algo, no el punto y final. En nuestra Región también tenemos que avanzar para erradicar los homenajes y honores que persisten a la dictadura, al tiempo que recuperamos la memoria democrática y avanzamos en el reconocimiento de las víctimas".

Desde Unidas Podemos ponen como ejemplo la "flagrante vulneración de la Ley de Memoria Histórica que supone que decenas de calles de nuestros municipios aún sean homenajes a los protagonistas del golpe de estado y la dictadura. Personas que no sólo se levantaron contra la democracia, sino que acumulan miles de asesinatos a sus espaldas. Cada año, miles de turistas se sorprenden al caminar, por ejemplo, por municipios como San Pedro del Pinatar, en los que persisten calles dedicadas a Queipo de Llano, el General Mola o Sanjurjo. En la propia Catedral de Murcia, una de las señas de identidad de la Región, aún se conserva una inscripción dedicada a José Antonio Primo de Rivera. Y ejemplos como este, hay cientos".

Para Javier Sánchez Serna "en Murcia no se ha tomado ni una sola medida para acabar con los restos del franquismo y cumplir la ley de memoria histórica. No se ha dedicado ni un solo minuto, ni un espacio público, a todas las murcianas y murcianos que fueron víctimas de una cruel dictadura, perseguidos y asesinados por el régimen".

Por eso, desde la formación morada exigen al Gobierno Regional que "deje de ignorar la ley, y se ponga las pilas de una vez para que nuestra Región no sea un parque temático de la dictadura. En la Región de Murcia queda aún mucho franquismo por exhumar".

Entre esas medidas, Sánchez Serna plantea "la recuperación de la cárcel vieja de Murcia como un lugar de memoria y reconocimiento de las víctimas del franquismo". Señala además no entender cómo "el Gobierno Regional puede no mostrar el más mínimo interés por los restos mortales de los 142 murcianos que fueron trasladados al Valle de los Caídos en 1959, de los que sólo están identificados una decena. Tampoco entendemos cómo es posible que no se preocupen por la veintena de fosas comunes que dejó la represión franquista en la Región y que hoy día siguen sin catalogar. Nos parece muy bien que Franco ya no repose hoy en el Valle de los Caídos, pero aún queda la labor más importante por hacer: exhumar el franquismo que aún pervive en nuestras instituciones y en nuestra sociedad".



PSOE de la Región: "Es un triunfo para la democracia"

Por su parte, el secretario general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha resaltado que la exhumación del dictador Francisco Franco "es un triunfo para la democracia y es una decisión que viene ratificada por los tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial".

En este sentido, el líder de los socialistas murcianos ha incidido en la "escrupulosa actuación" que ha desarrollado el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, y que ha sido avalada por una sentencia del Tribunal Supremo.

El líder de los socialistas murcianos se ha desplazado hoy al cementerio de la pedanía murciana de Espinardo para depositar allí un ramo de flores en una fosa común de víctimas del franquismo. "El PSOE es el partido de las libertades, uno de los impulsores de las primeras elecciones democráticas de este país y hoy ha trabajado para lograr otro hito en la historia de España: evitar que el Valle de los Caídos sea un espacio de culto para el dictador Francisco Franco", ha resaltado Diego Conesa en el campo santo.

"A partir de ahora habría que hacer del Valle de los Caídos un espacio de reflexión nacional sobre todos los horrores de la guerra". El secretario general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ha añadido que es el momento de que todos los partidos den ejemplo a la ciudadanía para que la exhumación se cierre como un capítulo exitoso de la democracia española: "Solo cerrando las viejas heridas podremos seguir avanzando hacia el futuro con la conciencia tranquila para trabajar por el desarrollo de España y de la Región de Murcia cimentado en un estado de bienestar", ha concluido Diego Conesa.