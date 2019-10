SATSE denuncia que hay residencias, como la de Churra, sin médico

El sindicato de enfermería SATSE denuncia la desigualdad en la atención que se está dando en las residencias y centros de discapacitados del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social) y casos tan sangrantes como el de la Residencia de Churra, que no tiene médico propio, o el del Centro de Personas con Discapacidad de Cieza, que no dispone de médico ni de enfermera contratados por la Administración y únicamente cuentan con un profesional contratado por horas sueltas. Esto supone que en algunos momentos del día en Cieza no hay médico o enfermera para atender a los residentes.

En la residencia de mayores de Churra hay actualmente 71 usuarios internos, más 10 que van durante el día. Mientras que el Centro de Discapacitados de Cieza cuenta con 40 residentes, según los datos facilitados por el sindicato.

SATSE ha lanzado la campaña #CuídalesCuídanos para llamar la atención sobre las necesidades de recursos que existen y hacer un reconocimiento a los profesionales que prestan servicios en los centros del IMAS. Además, reclama a la Administración que reconozca estas instalaciones como centros socios sanitarios.

La atención a las personas mayores y discapacitados es realizada por especialistas como enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y médicos, de ahí que soliciten un aumento de plantilla para reducir los ratios de atención que se dan en la actualidad y que no permiten garantizar una asistencia óptima.

Concretamente, la secretaria de organización de SATSE, Mercedes García, recuerda que en la actualidad en la Región de Murcia cada enfermera debe cuidar a una media de 40 residentes en el turno de mañana, 62,5 en el turno de tarde y 100 en el de noche.

Mientras que las auxiliares de enfermería tienen a su cargo una media de 12 usuarios grandes dependientes en el turno de mañana, 14 en el turno de tarde y 34 por la noche.

Según los cálculos de SATSE, en los centros públicos del IMAS se necesitan 22 enfermeras más, 45 auxiliares de enfermería, 6 fisioterapeutas y 4 médicos.