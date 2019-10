Teodoro García: "Al PSOE solo le falta echarnos la culpa de la gota fría"

«Se nos niega el agua y las infraestructuras. Solo falta que ahora se nos culpe de haber sufrido la peor gota fría de los últimos 150 años». Con estas palabras criticaba ayer el secretario general del Partido Popular a nivel nacional, Teodoro García Egea, el trato que, según él, tiene el Gobierno socialista en funciones con la Región de Murcia después del desastre ecológico vivido en el Mar Menor, cuando la falta de oxígeno en sus aguas llevaron a la muerte a miles de peces y otras especies marinas hace menos de dos semanas.

El ciezano reconoció que «las cosas no se han hecho bien» en la albufera murciana, añadiendo que «si alguien busca echar la culpa de lo ocurrido se equivoca». García Egea afirmó que es tiempo de «mirar al futuro» y aseguró que no va a dedicar «ni un minuto» en ver quién tiene la culpa de lo sucedido en el Mar Menor.

El secretario general de los populares aprovechó su participación en el desayuno informativo organizado por Europa Press en el Hotel Occidental Siete Coronas de Murcia –y en el que participó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida–, para afear a la ministra de Transición Ecológica que llegara a la Región de «visita turística» tras la crisis en el Mar Menor. «Vino sin ninguna propuesta».

«La mayor laguna salada de Europa es cuestión de Estado y de la Unión Europea», subrayó García Egea ante la postura de la ministra Teresa Ribera, que afirmó tras su paso por el Mar Menor que era la Región de Murcia quien tenía que «liderar la recuperación» de este ecosistema. También afeó a los socialistas que «desde la moción de censura, el Plan Vertido Cero no ha tenido avance alguno» ni presupuesto. Así, volvió a solicitar que el Consejo de Ministros dedique un 'viernes social' a la Región de Murcia y apruebe un decreto ley para que lo ponga en marcha. «Si el Gobierno de España no quiere ayudar, que no ayude, pero que no nos cargue culpa», reprobó.

Coincidiendo su visita a Murcia con la llegada de una nueva DANA, Teodoro García no pasó por alto que «siguen muchos cauces y ramblas sin ser limpiados», competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), declarando que «si cada uno hacemos lo nuestro será mejor». El dirigente popular cree que estas actitudes evidencian que la Región «está sola» y que el motivo de la falta de infraestructuras y de canalización es que «Murcia está fuera de la agenda política», algo que no ocurriría con Pablo Casado en la Moncloa: «A partir del 11 de noviembre tendremos un Gobierno de España que no va abandonar a la Región de Murcia».



El "arca" del PP

«Cuando vienen nubarrones, el Partido Popular construye un arca donde cabemos todos, mientras que el PSOE se queda tocando música en la cubierta como en 'Titanic'». Con este símil, Teodoro García puso en alerta al electorado que irá a las urnas el 10N. El ciezano avisó de que vienen «tiempos difíciles» y son necesarias reformas estructurales para «apuntalar los avances conseguidos» ante una economía «que da síntomas de agotamiento». Alertó de que «la izquierda quiere aumentar los impuestos», lo contrario de lo que haría Pablo Casado si llegara la presidencia del Gobierno de España, aseguró.

También insistió en la necesidad de reformar el sistema de financiación: «Los murcianos tenemos el mismo derecho que el resto de los españoles a acceder a los servicios públicos de calidad y eso es algo que el actual modelo nos ha impedido durante años».

En materia hídrica, Egea afirmó que «mientras haya agua sobrante en otras partes de España y Murcia siga necesitándola se estará deteriorando el concepto de nación». Y añadió: «No creo que haya ninguna nación avanzada en el mundo con un trato tan discriminatorio hacia una de sus partes».