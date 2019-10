DANA en Murcia: Las lluvias siguen llevando agua residual al Mar Menor

Las lluvias estuvieron muy repartidas y la máxima cantidad se recogió en Zarzadilla de Totana (Lorca), con 46,6 l/m2

El paso de ayer de la DANA por la Región de Murcia no ha provocado daños materiales en ningún municipio, pese al temor que había tras la gota fría de septiembre, y apenas ha tenido ninguna incidencia en las comunicaciones o infraestructuras. Sin embargo, se produjeron vertidos al Mar Menor procedentes del alcantarillado en Los Alcázares y de depuradoras como la de Torre Pacheco.

Estos nuevos vertidos no le van a hacer ningún bien a la laguna salada, que hace poco más de una semana sufría su peor crisis ambiental tras la muerte de más de seis toneladas de peces y crustáceos por falta de oxígeno.

Las lluvias fueron persistentes hasta primeras horas de la tarde y en el entorno de la laguna salada se recogieron cantidades que oscilaron entre los 20 y los 30 litros por metro cuadrado (l/m2).

El desbordamiento de los aliviaderos de la depuradora de aguas residuales de Torre Pacheco ya es un 'clásico' cuando se recogen precipitaciones de estos valores, y esos vertidos llegan al Mar Menor a través de la rambla del Albujón. El Ayuntamiento tiene permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura para verter a la rambla.

El otro tipo de vertido que recibió ayer la laguna salada procedió del sistema de alcantarillado, especialmente de Los Alcázares. El alcalde de esta localidad, el socialista Mario Pérez Cervera, lamentó que esto ocurra cada vez que llueve con cierta intensidad y manifestó que el problema es del tanque de tormentas del municipio y se remonta a 2016.

«El Ayuntamiento no ha recepcionado esta infraestructura, que tiene una capacidad para almacenar 3.000 metros cúbicos de agua, porque el sistema de bombeo no está terminado y no permite que el agua que aquí se almacena pueda derivarse a la depuradora», dijo. La Comunidad lo sabe y le ha prometido una solución.

«Pero mientras llega, el agua residual seguirá vertiendo al Mar Menor porque no podemos vaciarlo; aquí no ha llegado el vertido cero», apuntó.

Las lluvias también han colmatado el alcantarillado alcazareño, especialmente en la parte más cercana a la laguna, y sólo tras bombear a un camión agua del alcantarillado de la zona alta para quitar presión a la zona baja, lograron los operarios evitar esta salida de agua.

Más suerte han tenido en los municipios de San Javier y San Pedro del Pinatar, ambos gobernados por el Partido Popular. El regidor de San Javier, José Miguel Luengo, reconoció que había «mucho miedo» al paso de esta DANA.

Sin embargo, indicó que en el municipio no se había producido ningún problema y que el tanque de tormentas que tienen en Santiago de la Ribera había funcionado bien. «De todas formas, esta infraestructura no tiene conexión con el Mar Menor, pese a lo que se ha dicho; el agua que recoge va directamente a la depuradora».

La alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, tuvo que salir al paso de un vídeo grabado en el Canal de las Salinas, que circuló por las redes sociales, en el que se veía entrada directa de agua a la laguna salada, y se comentaba que procedía del alcantarillado. «Los servicios municipales se desplazaron al lugar y comprobaron que eran aguas pluviales de las calles; no procedían de la red de saneamiento y depuración», indicó.

El río, con espuma

Tampoco se ha librado de vertidos el río Segura. Según las imágenes captadas a primera hora de la tarde el agua, a su paso por Murcia, llevaba espuma, una imagen que suele ser habitual en días de lluvias.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha tomado muestras del agua para analizarlas y determinar si se trata de un vertido contaminante.

Cantidades recogidas

La DANA que barrió ayer la Región, dejó importantes cantidades de agua en casi todos los municipios. Según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del organismo de cuenca, en la pedanía lorquina de Zarzadilla de Totana fue donde más llovió, al recogerse 46,6 l/m2.

La estación de Almadenes en Cieza recogió 42,2 l/m2, y en varios puntos del municipio de Mula rozaron los 40 l/m2. También en la costa como Águilas y Mazarrón, se superaron los 30 l/m2.

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, que pueden convertirse en precipitaciones por la tarde, sobre todo en el Noroeste.