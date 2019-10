El Gobierno tampoco entregará a tiempo este año sus presupuestos

El Gobierno regional volverá a incumplir este año el plazo de entrega del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020. La Consejería de Hacienda no ha cerrado todavía el techo de gasto de 2020, que es el trámite imprescindible para empezar a perfilar las cuentas del próximo año, aunque el Estatuto de Autonomía prevé que los Presupuestos estén en el Parlamento autonómico el 31 de octubre, con el fin de que puedan ser aprobados antes de que acabe el año. A los problemas que crea la falta de previsiones del Estado que deberían marcar las directrices a seguir y establecer las líneas básicas a tener en cuenta a la hora de hacer números, se suma ahora la campaña electoral, que provocará el cierre de la Asamblea Regional desde finales de octubre.

Además, el Ejecutivo murciano tiene que pactar los nuevos presupuestos con Ciudadanos, su socio de Gobierno, y con Vox para conseguir los votos necesarios en la Asamblea Regional, pero en plena campaña electoral va a ser más difícil llegar a un acuerdo con los partidos que compiten por el voto del electorado de derechas.

De hecho, el partido de Abascal ya ha dejado claro su rechazo a la ampliación del número de altos cargos que ha creado el Gobierno de coalición del PP y Cs, que ha pasado de 103 a 125 en esta legislatura, y considera incumplidos los acuerdos alcanzados para la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad. En estas circunstancias no es descartable que al llegar el mes de enero sea necesario prorrogar las cuentas de 2019, puesto que la negociación puede resultar complicada.

Desde Cs indican que están a la espera de conocer el techo de gasto y preparando sus propuestas.

Fuentes de la Consejería de Hacienda recordaron que tampoco en la anterior legislatura llegó a cumplirse la norma que obliga a entregar los presupuestos antes de que acabe octubre. Desde Hacienda precisan que, salvo las cuentas que 2019, que fueron aprobadas el 21 de diciembre del pasado año, en los anteriores ejercicios incluso fue necesario recurrir a la prórroga.

El equipo del consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha empezado a trabajar en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 un poco a tientas, porque hasta que pasen los comicios generales y haya nuevo Gobierno en La Moncloa no será posible contar con una directrices básicas. Aunque la programación establecida por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para 2020 ya no contempla no ningún margen para que las autonomías puedan gastar por encima de sus ingresos, sino el déficit cero, la Comunidad confía en que ocurra lo mismo que en años anteriores y se autoricen algunas décimas.

De momento, uno de los pocos datos que se conocen de las cuentas de 2020 es la subida de salarial del 2% para los funcionarios, que estaba fijada en el acuerdo con los sindicatos.

Además, el Constitucional impide que el presupuesto de 2020 recoja la devolución de la extra suprimida en 2014, tal y como estaba pactado, a raíz del recurso presentado por el Gobierno central. El recurso también afecta a la paga de 2013 ya devuelta a las funcionarios, que ha quedado en suspenso.