"Estamos desbordados con los 'menas' en la Región"

Juan José Liarte, del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea regional, decidió que su pregunta al presidente de la Región trataría sobre la transferencia de 700.000 euros que el pasado julio el Consejo de Gobierno decidió traspasar de la partida de Renta Básica a la gestión del acogimiento de los Menores Extranjeros no Acompañados ('Menas'). Liarte propuso a López Miras que exija ante la Administración central que sean otras comunidades autónomas, aquellas «que gocen de mejor financiación, que son casi todas», las que reciban a estos menores «mientras se cumple la ley para su repatriación». Para Liarte, los recursos con los que cuenta el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) son «ampliamente insuficientes» y «grandes son las necesidades de las familias de la Región», con lo que la modificación del destino de los fondos «va a provocar dificultades, cuando no retrasos, en la percepción de ayudas a muchas de estas familias españolas». «Mientras no exijamos del Gobierno de la Nación y su administración periférica el cumplimiento de las leyes, incluida la de extranjería, creo que sería muy interesante una labor pedagógica: que su Gobierno informara a todos los ciudadanos de la Región de Murcia qué nos cuesta cada mes cada uno de estos menores».

El presidente de la Comunidad Autónoma respondió que, efectivamente, decidió hacer ese traspaso económico obedeciendo a una «situación puntual y de emergencia», y añadió que está entre sus objetivos dotar a las instituciones de «humanidad». No obstante, declaró que en el caso de los 'menas' la Región de Murcia «está desbordada».

202 plazas

La Comunidad cuenta, según comentó ayer el presidente en el Parlamento autonómico, con 202 plazas reservadas para estos menores, si bien en la actualidad el número de personas se sitúa en 212. «Estamos obligados a cumplir la ley, acoger y acudir a los que nos necesitan», advirtió López Miras, para quien uno de los grandes problemas es la falta de medios, producto de un sistema que «infrafinancia» a Murcia respecto a otras autonomías. En su opinión, es necesaria una política migratoria «adecuada» y muy alejada de la que lleva a cabo el presidente de España, Pedro Sánchez, a quien acusó del estado de la Región en este aspecto. «Si estamos desbordados es gracias al Gobierno de la Nación. Han dejado abandonados a su suerte a docenas de inmigrantes por las calles de Cartagena sin seguir el protocolo. Son políticas irresponsables que lo único que hacen es llamar a las mafias que mercadean con seres humanos», concluyó el presidente.