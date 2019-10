Crisis en el Mar Menor: El PSOE asegura que al PP "nunca le ha importado la laguna"

El portavoz del PSRM, Francisco Lucas, ha achacado la salida de cuatro miembros del comité de asesoramiento científico del Mar Menor a las "falsas" explicaciones que el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y el presidente regional, Fernando López Miras, vienen ofreciendo sobre la crisis ambiental de la laguna achacándola a las lluvias torrenciales de la DANA.

"La espantada de científicos evidencia el malestar de los expertos con el PP porque saben que nunca le ha importado este ecosistema tras años de incumplimientos legislativos y haciendo oídos sordos a los avisos de la comunidad científica", según Francisco Lucas.

El dirigente socialista ha recordado que el 4 de septiembre quince miembros del citado comité ya alertaron con un comunicado, que el color verde del agua del Mar Menor se debía a que había pasado de un estado oligotrófico (pobre en nutrientes) a otro eutrófico (rico en nutrientes) cuya reversión era muy complicada.

"A pesar de las evidencias científicas, el PP sigue empeñado en achacarlo todo a la DANA, esa capa que todo lo tapa, pero la mentira no es el camino para recuperar la laguna", ha defendido Francisco Lucas.

"El comité científico no ha tenido independencia desde que se constituyó porque ha estado sometido al férreo control del Gobierno regional y la dimisión de estos cuatro miembros, que se suma a otros cuatro en junio, es otra prueba del hartazgo existente entre los expertos por la inacción del PP en el Mar Menor", tal y como ha insistido el portavoz del PSRM. "Es el momento de que el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y el presidente regional, Fernando López Miras, entonen el 'mea culpa' y empiecen a escuchar a la comunidad científica".

Francisco Lucas ha subrayado que la supervivencia del ecosistema de la laguna pasa por ejecutar las directrices de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Transición Ecológica, así como del citado comité científico.

"Si el Ejecutivo regional no cambia su aptitud se acabará quedando solo y a los hechos me remito, de momento, su socio de gobierno, Ciudadanos, ya le ha dejado en la estacada para que la crisis del Mar Menor no le perjudique en las próximas elecciones generales", ha zanjado el portavoz del PSRM.