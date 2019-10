Movilidad de formación del profesorado del Proyecto Erasmus+ 'Music and cultural heritage' del IES Villa de Abarán

Durante los días 24 y 29 de septiembre se desarrolló en Bucarest la movilidad de formación para profesorado prevista en el proyecto 'Music and Cultural Heritage', dentro de los proyectos KA229 de Erasmus+ aprobados al IES Villa de Abarán. A la capital de Rumanía se desplazaron Salvador Martínez y Alejandro Zamorano, con el fin de coordinar y planificar un proyecto en el que toman parte también centros de la propia ciudad rumana, así como de Bari (Italia), Bitola (Macedonia) y Erlangen (Alemania).

En esta ocasión, el centro Liceul Tehnologic 'SF. Pantelimon'fue el encargado de hacer las veces de anfitrión, preparando unas sesiones formativas a través de las que se introdujo a los participantes en el mundo de la realidad virtual y aumentada. Este centro de formación presentó de forma teórica este tipo de tecnología, a la vez que posibilitó a los asistentes el poder disfrutar de algunas experiencias mediante realidad virtual.

Además de esta formación, este primer encuentro entre los participantes en el proyecto sirvió para llevar a cabo un primer cambio de experiencias entre sus miembros, a la vez que se desarrollaron sesiones de coordinación en las que se planificaron las actividades previstas para este año y tomar los acuerdos organizativos que permitirán que el proyecto se desarrolle de la mejor forma.

Los asistentes también tuvieron tiempo de visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Bucarest, que les permitió conocer algunos de los aspectos más importantes de su cultura e historia.

Se trató de una experiencia muy agradable, en la que Salvador Martínez y Alejandro Zamorano tuvieron el placer de compartir muy buenos momentos con algunos de los compañeros que les acompañarán durante los próximos dos años de proyecto.

La novedad de proyectos como 'Music and cultural heritage' –y como el llamado 'Getting to Know Europe', que también ha sido aprobado al IES Villa de Abarán– viene, sobre todo, de la experiencia que vivirán algunos de los alumnos de realizar una estancia de formación de larga duración en Holanda, donde permanecerán durante un período de más de dos meses conviviendo con una familia de acogida y asistiendo a clase con sus nuevos compañeros.