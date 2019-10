Pedro García (ANSE), sobre el Mar Menor: "Esto es culpa de una agricultura despiadada y unos políticos nefastos"

"Se lo he dicho a todos uno a uno: la excusa de la DANA es indecente", afirma Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) desde el centro neurálgico de la crisis ambiental que atraviesa el Mar Menor. Mientras navegan en barco por la albufera, describe una situación "desoladora" y "espantosa" en la que no cabe el más mínimo atisbo de esperanza. "La gente no es consciente de que las cosas están aún peor de lo que parecen, aquí dentro los peces muertos se pueden contar por millones y no por miles".

En la orilla las cosas no pintan mejor, tampoco, tal y como demuestran las imágenes que se seguían sucediendo durante el día de ayer. Los miles de peces que morían asfixiados en la arena de la playa de Villananitos en Lo Pagán se pudrían poco a poco al sol mientras muchos otros animales seguían sus desgraciados pasos. ANSE habla de varias generaciones de anguilas muertas, de cangrejos azules asfixiándose en la zona norte del Mar Menor "con las bocas abiertas fuera del agua en un intento desesperado por respirar" y de peces saltando a la estela que dejaba su barco al navegar en su búsqueda por oxígeno.

Y las lluvias torrenciales sin duda no han contribuido a aliviar "una situación de la que se lleva veinte años advirtiendo", pero para ellos no puede ser considerada en absoluto como una causa. Entre las que sí enumeran están una "agricultura despiadada durante décadas, vertidos y unos políticos nefastos con muy poca vergüenza". Sus expectativas son nefastas. Poco se puede hacer ahora. "Nos merecemos que nos quiten las competencias en Medio Ambiente y sean otros los encargados de empezar a regular la agricultura y el urbanismo en torno al Mar Menor", expresa Pedro.

Sobre las actuaciones emprendidas ayer por la Comunidad para tratar de paliar la situación, como el paseo en moto de agua que emprendía Protección Civil sobre la superficie del agua "para oxigenarla", como afirmaban fuentes del Gobierno Regional, ANSE estima que no sólo "no sirven para nada" sino que "ni en el mejor de los chistes" se hubieran esperado ver tales medidas. "Un desastre absoluto por su parte", califica García, "están cogiendo anguilas moribundas para soltarlas de nuevo a mayor profundidad y que mueran asfixiadas ahí, donde tampoco encontrarán oxígeno en el fondo". "Estamos intentando que las trasladen a charcas del IMIDA, pero no nos hacen caso", admite desesperado.

Sobre el futuro inmediato no se muestra en absoluto optimista. De hecho, el boletín amarillo por fenómenos costeros con vientos de hasta fuerza 7 emitido para mañana por la tarde por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) cree que sólo va a provocar que la situación empeore aún más, al levantar la materia orgánica que ahora se empieza a acumular en el fondo marino y ponerla en suspensión en el agua.

Junto a Pacto por el Mar Menor y Ecologistas en Acción, ANSE ha convocado una manifestación bajo el lema 'S.O.S Mar Menor' para el próximo 30 de octubre. La salida de la misma está prevista para las 18.00 horas desde la Plaza de España de Cartagena.



Se lo explicaba a Pablo Iglesias un día antes

Un día antes de que comenzaran a morir miles de peces en las orillas de las playas de Lo Pagán, Pedro García, director de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste), contaba a Pablo Iglesias en un encuentro organizado por Unidas Podemos en Murcia la grave situación que atraviesa la laguna salada: "El Mar Menor se está enfangando entero, están comenzando a morir de nuevo las comunidades de vegetación sumergida y a profunidades de entre 5 y 7 metros queda muy poca vida. La mayor parte de los peces no están".

Frente al candidato a la presidencia del Gobierno de Unidas Podemos, García recordaba que "desde los últimos años desde el Gobierno regional nos dicen que el Mar Menor está muy bien, incluso mejor que los últimos veinte años". Sin embargo, continuaba explicando, ahora reconocen que "vuelve a estar muy mal por las riadas y piden la ayuda del Estado. Es importante que no nos dejemos engañar", advertía. "Sabemos que no es cierto, llevamos dos o tres décadas espantosas en políticas medioambientales en la Región de Murcia y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es rebelarnos", reclamaba el activista.