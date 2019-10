Pablo Iglesias advierte que PP y PSOE gestan un pacto para gobernar

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, advirtió ayer en Murcia que se está gestando «un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en el que Ciudadanos también ha pedido participar», para gobernar después de las elecciones generales del 10 de noviembre. De esta manera, aseguró, podrán tener a su partido «bien lejos cuando llegue la crisis», ya que son los únicos que piensan que «los recortes deben hacerse por arriba».

Iglesias, que no venía a Murcia desde la campaña de 2015, lanzó este aviso durante un encuentro con los colectivos sociales de la Región celebrado en Murcia. «¿A qué creéis que responde el cambio en las listas de Pablo Casado y su supuesta moderación?», preguntó a los simpatizantes de su formación allí presentes. Por eso, afirmó tajantemente que «el único voto que puede impedir que el PSOE se escore a la derecha es el voto de Unidas Podemos».

Para el dirigente morado, esta es la razón por la que no pudo llegar a un pacto con Pedro Sánchez tras los comicios del 26M. «Lo del bloqueo es mentira, lo que ha habido es presión para que no gobernemos», subrayó mientras apuntaba directamente a Ana Patricia Botín y a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) como autores de esas influencias.

«¿Cómo se puede entender que en 2015, cuando Podemos e Izquierda Unida superamos juntos los 6 millones de votos, Pedro Sánchez prefiriera a Albert Rivera? ¿Cómo se puede entender que dijeran que no había números para la moción de censura hasta que nosotros demostramos que sí los había y echamos a Rajoy?», preguntaba exaltado a los centenares de personas allí presentes. «No vamos a ser capaces de cambiarlo todo desde un Gobierno, pero algunas cosas sí, y en esta campaña hay que hablar de quién se atreve a intervenir en el mercado de la vivienda, de quién se atreve a prohibir las puertas giratorias, de quién se atreve a cumplir el mandato de los jóvenes, que dicen que 'no hay planeta b', creando una empresa pública de energía que compita con el oligopolio eléctrico y baje la factura de la luz», remarcaba enérgico.

Para reforzar su discurso de que Podemos no fue quien bloqueó el acuerdo con el PSOE tras los últimos comicios, Pablo Iglesias explicó que, aunque bien es cierto que les ofrecieron el Ministerio de Vivienda, este carecía de competencias para regular el mercado inmobiliario y tampoco les dejaban capacidad para detener los desahucios. «A nosotros no nos interesan ministerios sin competencias», sentenció.

Pablo Iglesias adelantó al público murciano que en su campaña, tal y como fue la anterior de abril, recordarán cuáles son los artículos de la Constitución Española que a Podemos les importa. «Van a querer hablar del 155, pero es una buena oportunidad para hacerlo del 128, que dice que toda la riqueza de un país estará subordinada al interés público». Del mismo modo, también nombró el artículo 131, que versa sobre un sistema fiscal que denunció que no se cumple por no ser lo suficientemente progresivo. «Usemos la Constitución para leerla, no para tirárnosla a la cabeza», pidió al resto de partidos.

En el encuentro participaron también el diputado nacional por Murcia del partido, Javier Sánchez Serna, que dirige la gestora que se ha hecho cargo del partido en la Región tras la dimisión de Urralburu y que encabezará de nuevo la lista al Congreso de la formación morada en la Región. En su intervención, subrayó que todos en el partido han podido «cometer errores», pero no el de «parar en la línea roja que querían los poderosos» y no mejorar la vida de las personas. «Unidas Podemos no está en venta y no vamos a pasar por ahí», destacó.

Por su parte, María Marín, que sustituirá a Urralburu como portavoz en la Asamblea Regional de Murcia, llamó a no «normalizar» ni resignarse a las situaciones de precariedad, mientras que la número 2 al Congreso por Murcia, Esther Herguedas, veterana militante de IU, resaltó que a lo largo de su trayectoria siempre ha antepuesto «el proyecto colectivo» a sus intereses personales.



Ione Belarra estará en Cartagena

Tras Iglesias, vendrá a hacer campaña en la Región Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, que visitará Cartagena la semana que viene. Y se espera también la presencia de Juan Carlos Monedero, el ecologista Juan López de Uralde y el diputado Héctor Illueca en las próximas semanas.