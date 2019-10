Ninguna empresa quiere hacerse cargo del parking disuasorio de Molina

Molina de Segura seguirá, por el momento, sin un parking disuasorio que dé más facilidades a vecinos y visitantes a la hora de aparcar cerca del centro de la localidad. Esta circunstancia se ha dado después de que ninguna empresa haya presentado una oferta en el expediente de contratación de carácter público que el Ayuntamiento aprobó en febrero para proyectar sobre el solar en el que se ubicaba la antigua fábrica de Saeco, frente al Centro Comercial Vega Plaza, en el cruce de Alguazas, este aparcamiento con más de 300 plazas para dejar los vehículos.

El pasado martes la Junta de Gobierno Local aprobaba la «declaración como desierta de la licitación y archivo del expediente de arrendamiento de este solar de propiedad particular para el establecimiento del citado parking disuasorio». La aprobación del inicio de expediente de contratación tuvo lugar en la Junta de Gobierno Local del pasado 12 de febrero, durante la anterior legislatura, y supuso un gasto de 4.206,50 euros.

En un primer momento, desde el Ayuntamiento se contactó con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria de dicho solar, a la que se le propuso la intención de destinar dicha propiedad al aparcamiento de vehículos, tal y como señaló a esta Redacción José de Haro, concejal de Hacienda, Economía y Contratación. El edil asegura que este parking disuasorio, de carácter provisional, iba a ser «compatible con la norma urbanística que establece su uso residencial, a lo que el Sareb manifestó su predisposición».

Tras abrir el expediente de contratación, de carácter público, «para nuestra sorpresa, no hubo ofertas», añadió De Haro. Ahora, tras superar el plazo, el expediente ha quedado desierto, aunque De Haro remarcó que desde el consistorio volverán a abrir «un periodo para recalcular las condiciones oportunas para reabrir de nuevo el expediente».

El ya exconcejal de Izquierda Unida-Verdes de Molina, Antonio López Vidal, que formó parte del equipo de Gobierno durante la anterior legislatura, resaltó en el mes de febrero que con la creación de este parking se iban a crear «las condiciones necesarias para poder presentar el proyecto de obra que se necesitaba para habilitar y poner ese espacio tan necesario para la gente de Molina de Segura».

El aparcamiento pretendía solventar la problemática de los sábados con el mercado, ya que estaba previsto que fuese utilizado para que los propios mercaderes pudieran estacionar sus camiones y furgonetas; así como a la gente que venía para comprar en el mercado.

La ubicación escogida para dicho aparcamiento iba a facilitar también que los habitantes de municipios cercanos, como Alguazas o Las Torres de Cotillas, pudieran ir con sus vehículos hasta el municipio y aparcarlos cerca de la carretera que une el municipio molinense con los suyos.



Colocar el parking en otra zona

El proyecto contemplaba, según indicó también Fuensanta Martínez, concejala de Vía Pública y Obras Municipales, dos zonas: una con 37 plazas para estacionar los vehículos y otra con 280. Ahora los técnicos del Ayuntamiento están haciendo de nuevo los ajustes para volver a sacar a contratar en el mismo terreno, pero aún no tenemos la estimación económica realizada. No obstante, Martínez no descarta otros espacios para establecer el parking disuasorio: «Estamos viendo más opciones en otras zonas del municipio», sentencia.

Por otro lado, De Haro apuntó que desde el Ayuntamiento también están estudiando llegar a un acuerdo con el propio Centro Comercial Vega Plaza para dotar de plazas de aparcamiento a los vecinos que hagan sus compras en la localidad.