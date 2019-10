La Guardia Civil celebra su patrona con un recuerdo a los afectados por la DANA

"Vigor, firmeza y constancia, / valor en pos de la gloria, / amor, lealtad y arrogancia, / ideales tuyos son". Así reza una estrofa del Himno de la Guardia Civil, que sonaba este viernes en Belluga durante los actos de celebración de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo. Y amor, lealtad y arrogancia no faltaron en el evento. Amor: dícese del sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Sin ningún tipo de 'pero'. Lealtad: fidelidad absoluta a los principios morales y a los compromisos establecidos o hacia alguien. Los que uno ha construido en su vida y también los que elige el corazón. Y arrogancia de la buena, no de la que implica desprecio, sino de la que destila orgullo. Arrogancia de quien atribuye una importancia desmedida no a sí mismo, sino a su Benemérito Instituto.

En cuanto a las distinciones que se dan este año, destaca la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Rojo, que fue para el agente retirado Alejandro Urteaga. Y la Medalla el Mérito de la Seguridad Vial, categoría Bronce, con Distintivo Azul, para el guardia civil también retirado Salvador Montalbán.

Entre los distinguidos con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco destaca la magistrada Olga Reverte, que la semana pasada recibía esta misma condecoración por parte de la Policía Nacional.

Tras las condecoraciones, el coronel jefe de la V Zona de la Guardia Civil, Jesús Arribas, tuvo palabras en su discurso para los afectados por la gota fría del pasado mes de septiembre y habló del "espíritu de ayuda y servicio" que la Benemérita ha mostrado a lo largo de toda su historia para auxiliar a los damnificados.

"Cumplimos 175 años de existencia, orgullosos de nuestros orígenes", aseveró.

Insistió en que "los mismos principios que animaron nuestra fundación" están vigentes y "suponen una base firme con la que impulsarnos al futuro" y "los nuevos retos que las nuevas formas de delincuencia" les ponen. Así, se refirió al aumento de los delitos en el ciberespacio, "esta moderna forma de delincuencia".

"Es mejor estar con la fuerza que en el lado oscuro", recordó que dijo hace unos días a los estudiantes de la Universidad de Murcia. Y habló de drones, que también pueden poner en peligro el espacio aéreo.

"Seguimos decididamente comprometidos con la protección y el auxilio a las víctimas de la lacra de la violencia de género", destacó el coronel, a lo que añadió que van a potenciarse las acciones para proteger a "cada víctima que se acerque a un cuartel".

Arribas tuvo palabras para "los guardianes de la carretera" de la Agrupación de Tráfico, que celebran ese año sus seis décadas de existencia.

El coronel tuvo "el más emocionado recuerdo" para las tres personas de la Academia General del Aire (AGA) de San Javier que este verano fallecieron en accidentes aéreos en la Región.