Más de la mitad de los murcianos no duerme lo suficiente

Fitbit ha realizado un estudio sobre 'Cómo duermen los españoles' del que se desprende que el 54% de los murcianos considera no dormir lo suficiente, frente al 46% que cree que sí lo hace. Estos datos están en línea con los obtenidos a nivel nacional que revelan que más de la mitad de los españoles (58%) no duerme lo suficiente.

Este mismo estudio refleja que solo un 19% de los murcianos duerme más de ocho horas, mientras que, la mitad, 50%, admite que duerme siete horas al día de media. En este sentido, el resto de los españoles sigue, en su mayoría, la misma tendencia. Sin embargo, a pesar de ser conscientes de que duermen poco, un sorprendente 50% de los murcianos admite que nunca se ha preocupado por cambiar sus hábitos para dormir mejor. Solo el 20% de los encuestados afirma irse a dormir siempre a la misma hora, aunque el 50% de ellos reconoce cenar mínimo dos horas antes de irse a la cama, dos de los hábitos que los expertos señalan claramente como buenas prácticas para mejorar el descanso.

Según Cristina García de Leonardo, Médico Especialista en Neurofisiología Clínica, "el sueño es una actividad necesaria para la supervivencia del organismo, ya que nos permite descansar de las actividades diarias y resulta esencial para la conservación de la energía y la regulación de nuestra temperatura corporal. Durante el sueño se producen cambios fisiológicos que afectan a la función cardiaca, la respiración, la temperatura, el tono muscular, la presión arterial y la secreción hormonal.

A pesar de la importancia de dormir un número suficiente de horas (entre 7-9 para adultos de edad media), en los últimos años se ha reducido número de personas que mantienen hábitos de sueño saludables. Y es que además de fatiga y cansancio, la falta de sueño se relaciona con cambios inmunológicos, metabólicos y endocrinos tales como intolerancia a la glucosa, diabetes y obesidad. También se ha descrito la asociación de un sueño de corta duración con la aparición de enfermedades cardiovasculares o diversos tipos de cáncer. Por ello, utilizar dispositivos que nos permitan conocer cómo dormimos y nos muestren cómo el sueño se ve afectado por nuestro estilo de vida resulta clave, máxime si estos nos proporcionan herramientas para mejorarlo".



Lo que nos quita el sueño

Preguntados acerca de los motivos que más quitan el sueño a los murcianos, el 43% afirma que lo que más le desvela por las noches es la familia, pero un sorprendente 23% que admite que pocas cosas le quitan el sueño. De este modo, los murcianos siguen la tendencia que marcan los españoles con sus respuestas ya que el 32% de ellos también señalan la familia como uno de los motivos principales que les impide dormir.

Estos desvelos pasan factura, ya que el 58% de los murcianos afirma que si no duerme bien está menos concentrado y rinde menos tanto en el trabajo como en casa y un 53% admite estar más irascible. Unos resultados que se asemejan a los del conjunto de los españoles, ya que más de la mitad (57%) de los participantes en este estudio realizado por Fitbit reconoce que no descansar lo suficiente le provoca falta de concentración mientras que al 32% le provoca más irascibilidad. Y es que "no dormir lo suficiente o tener un sueño de mala calidad disminuye las habilidades cognitivas y psicomotoras, como demuestran muchos de los estudios realizados en los últimos años" afirma Cristina García de Leonardo.

Los usuarios de Fitbit españoles, los más trasnochadores y los menos madrugadores

Los resultados de este estudio realizado entre los españoles coinciden plenamente con los datos recogidos por Fitbit gracias a la información proporcionada por sus usuarios. De ello se desprende que España es el quinto país de Europa en horas de sueño (7h 31min). Por delante de nuestro país se sitúa Irlanda, a la cabeza de los que más duerme (7h 57 min), seguido de Francia (7h 50 min), Reino Unido (7h 49 min) y Alemania (7h 43 min). Solo hay un país que duerme menos que España: Italia (7h 28 min).

El debate sobre la hora de irse a la cama está más vigente que nunca ya que los usuarios de Fitbit españoles son los europeos que más tarde lo hacen, concretamente a las 00:21 horas, pasada de largo la medianoche. El país de Europa que más temprano se acuesta es Alemania, a las 23:19 horas. Solo hay dos países en el mundo que se acuesten más tarde que España: Chile y Hong Kong.

Este retraso en la hora de irse a dormir provoca que la hora de levantarse de los españoles también sea la más tardía si se compara con el resto de Europa, ya que se levantan a las 07.51 horas ocupando en quinto puesto en el ranking. Los más madrugadores son los alemanes que se levantan a las 07.02 horas.