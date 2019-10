El 'hackaton' más grande del mundo aterriza en Murcia

La consultora multinacional de negocio everis será la sede en Murcia de NASA Space Apps Challenge 2019, una competición global en la que miles de equipos compuestos por programadores y techies intentarán resolver los retos propuestos por los ingenieros de la NASA.

Durante dos días, los equipos trabajarán en sus proyectos para dar solución a los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente y ayudar a mejorar la vida en el planeta Tierra y contribuir a misiones de exploración en el espacio. Las categorías que el desafío propone este año están centradas sobre las siguientes temáticas: Earth's Oceans, Our Moon, Planets Near And Far, To The Stars, Living In Our World.

Las soluciones a los problemas pueden tener en múltiples formatos y no necesariamente tienen que ser apps. Los participantes pueden dar rienda suelta a su imaginación y escoger el formato que mejor represente su propuesta siempre que se ajuste a los requisitos del reto.



Space Apps Challenge en Murcia

El evento en Murcia tendrá una duración de 2 días consecutivos y reunirá a las comunidades tecnológicas de la provincia, independientemente de su formación o nivel de habilidades. Estudiantes y perfiles más expertos son bienvenidos.

En esta edición, 5 sedes de everis España acogerán esta gran competición tecnológica, entre las que se encuentra la oficina de everis Murcia (Avda. Juan Carlos I).

Dentro del reto existen dos niveles: el desafío por ciudades y el internacional. En el primero, los equipos presentarán sus proyectos y serán valorados por un jurado local, formado por: Juan Celdrán, presidente de Timur, Javier Martínez Gilabert, Director General de Informática Corporativa en Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Antonio Flores Gil, Decano de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, Jose Antonio Bermudez, director del CAR de everis Murcia y Carlos Llorca, Gerente de sector público en everis.

El jurado elegirá a dos equipos ganadores locales. Estos dos equipos pasarán a la fase final para presentar la idea al jurado de la NASA. ¿El premio mundial? La oportunidad de asistir a un lanzamiento de la NASA.

Además del reto, everis tiene previsto realizar una formación con el objetivo de que los participantes puedan mejorar la presentación oral de sus proyectos al Jurado. Esta formación "Defiende y Comunica tu Solución a la NASA" tendrá lugar el martes 15 de octubre en everis.