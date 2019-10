La ONCE reparte 365.000 euros en Murcia y Cartagena

El cupón de la ONCE ha repartido 365.000 euros en Murcia y Cartagena. El agente vendedor José Martínez Molina ha vendido 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, pertenecientes al sorteo del lunes 7 de octubre, en su punto de venta en la calle Canalejas nº 5 de Murcia.

Por otro lado, el vendedor Carmelo García García ha vendido 5 apuestas de Súper Once premiadas con 3.000 euros cada una, pertenecientes al sorteo del lunes 7 de octubre, en su punto de venta en la calle Piñero nº 20 de El Algar (Cartagena).

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 50 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

El 'Súper Once' es un producto de la modalidad de juego activo formado por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80, y consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo su orden indiferente. Previa celebración de un sorteo se obtendrá una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Una apuesta está integrada por una combinación de números de entre las aceptadas en el producto más el precio pagado para dicha combinación. Existen 7 tipos de apuestas en función de la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Con estos elementos se podrá optar a los premios que correspondan, en función del tipo de apuesta, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos.



Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de ONCE (www.juegosonce.com ).