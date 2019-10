God save the Queen!

Más de 10.000 estudiantes se han matriculado ya en las EOI y siguen cubriéndose las plazas 'sobrevenidas'.

No solo es el idioma extranjero más demandado sino en el que el alumnado llega más lejos. En los últimos años, se ha incrementado del 39 al 48% la demanda de plazas para los cursos de mayor nivel en lengua inglesa en las escuelas oficiales de idiomas (EOI) de la Región de Murcia. Son seis las sedes de estas escuelas: Murcia, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Lorca, Molina de Segura y San Javier.

«La evolución y la tendencia actual en la oferta de grupos se dirige a niveles cada vez más altos», explica la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, que añade que del total de grupos ofertados en inglés el pasado curso, un 39% se correspondía con los niveles B2, C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL), mientras que este curso ese porcentaje ha subido hasta el 48 por ciento.

«Esto demuestra que el nivel de competencia de los murcianos en la lengua inglesa está mejorando de forma significativa», subraya.

Por lo que respecta al resto de los idiomas, en italiano, alemán y francés la tendencia en cuanto a la oferta de niveles tanto iniciales como avanzados se mantiene similar a años anteriores. En español para extranjeros, árabe y el chino, por su parte, se siguen ofertando más niveles básicos que intermedios o avanzados.

Actualmente, y con datos provisionales, son más de 10.000 los alumnos matriculados ya en las escuelas de idiomas de la Región, y el plazo continúa abierto para las plazas 'sobrevenidas' (proceden del alumnado que obtuvo plaza y no se matriculó).

La Consejería recuerda que las EOI publican en sus webs y tablones de anuncios los llamamientos para la adjudicación de estas vacantes, que varían día a día.



Japonés y ruso

Respecto a los cursos específicos, en la EOI de Murcia continuarán impartiéndose los cursos de 60 horas de Iniciación a la Lengua y Cultura Japonesas, este año con dos niveles diferentes. Ha sido la respuesta «al éxito del pasado año».

El curso inicial es una primera toma de contacto con la cultura y sociedad japonesa, a través de la simulación de situaciones de la vida cotidiana y del aprendizaje de vocabulario de uso común, «útil tanto para desarrollar competencias sociales como laborales o comerciales», indican desde la Consejería.

En él se sientan las bases de la estructura y gramática del idioma japonés desde un enfoque comunicativo, de manera que el alumno pueda comenzar a expresarse en el idioma, «poniendo los cimientos de una comunicación verbal y escrita que le permitan en el futuro, si lo desea, acceder a niveles superiores», añaden.

Los solicitantes del segundo nivel, que será una continuación del anterior, deben haber superado el curso inicial o acreditar una formación similar. El plazo de solicitudes para estos cursos se abrirá el lunes 7 de octubre.

También está prevista la impartición de un curso de lengua y cultura rusas durante en el segundo cuatrimestre.



Flexibilidad en los cursos

La consejera de Educación apunta que las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia «ofrecen cada vez más flexibilidad a los alumnos para posibilitar la obtención de más certificados en menos tiempo y estudiar más idiomas y niveles».

Moreno pone de ejemplo la modalidad de estudio semipresencial, que se adapta a las demandas de los estudiantes a quienes les resulte difícil compaginar estas enseñanzas con sus estudios y/o su vida laboral.

«Esta modalidad combina el aprendizaje basado en el uso de medios telemáticos y la asistencia regular a clase propia de la enseñanza presencial», apunta.

Implica la asistencia regular del alumnado matriculado a las clases presenciales y la realización obligatoria de un mínimo de tareas telemáticas. Los cursos semipresenciales tendrán un máximo de la mitad del horario lectivo impartido de forma telemática.

Además, el alumnado tiene la posibilidad de acreditar su competencia general en un idioma o certificar competencias parciales (las conocidas como 'destrezas,' denominadas 'actividades de lengua' en el nuevo plan de estudios). Quien lo prefiera puede cursar solo una actividad de lengua, por ejemplo, la producción de textos orales, y podrá optar a acreditar solo esta actividad.

En las escuelas oficiales se ofertan 200 plazas de estos cursos en distintos niveles.

Estos cursos, concluye la consejera, facilitan la formación de los que no han podido certificar por no haber superado dicha destreza, dándoles la posibilidad, siendo alumnos oficiales, de matricularse en las pruebas libres para obtener la certificación. «Era algo muy demandado por los estudiantes, pues evita que se estanquen su formación por no haber superado una destreza».



Menos abandono con la reubicación de los niveles

Dos de las medidas del nuevo plan de estudios y que han tenido una gran acogida entre los alumnos, según la Consejería, han sido las relativas al emplazamiento y al acceso. Por ellas, el alumnado tiene la posibilidad de promocionar al siguiente nivel con una destreza no superada o de ser reubicado en el nivel adecuado de aprendizaje una vez iniciado el curso. Y estas medidas son aplicables tanto para los alumnos que hayan accedido con un certificado como para los 'oficiales' que hayan mejorado su competencia idiomática. «Ambas medidas han reducido considerablemente el abandono», explica la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno.