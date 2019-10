Vox se encara al Gobierno de PP y Cs por el aumento de altos cargos: "No hay barco para tanta tripulación"

El número de estos dirigentes ha pasado de los 103 en la pasada legislatura a los 125 actuales. Este aumento de subdirectores generales y secretarios autonómicos conlleva un incremento del gasto público cuando la deuda regional es del casi 10.000 millones de euros, denuncian los de Abascal.

Vox ha pedido la comparecencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional para que explique el "gran aumento" de altos cargos de su Gobierno, 125 sobre los 103 de la pasada legislatura, lo que ha calificado de "estallido de la burbuja burocrática" que vuelve a incumplir el pacto de investidura firmado por ese partido con el PP y Ciudadanos.

El portavoz del grupo, Juan José Liarte, ha dicho que le parece "fatal" este nuevo incumplimiento del acuerdo, que se suma al uso del centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz.

Con datos de los decretos de estructura del Ejecutivo y el Portal de la Transparencia regional, Vox dice que este aumento de subdirectores generales y secretarios autonómicos conlleva un incremento del gasto público cuando la deuda pública regional es del casi 10.000 millones de euros tras incrementarse en el último año en 620.

"Lejos de generar la esperada y necesaria reducción y simplificación de la estructura administrativa y racionalizar el gasto, tal y como prometía en su investidura, el nuevo Consejo de Gobierno ha incrementado llamativamente los órganos administrativos y altos cargos de extracción política", ha reprochado Vox, que apoyó la formación del Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos.

"La existencia de esta estructura, que parece obedecer más a la intención de premiar a amigos y a gente adicta, es un despilfarro que además de ineficiencia ya está provocando fricciones y dimisiones o ceses no solo por la bisoñez, sino además porque simplemente no hay funciones suficientes para tantos cargos. No hay barco para tanta tripulación", ha concluido la diputada Mabel Campuzano.

El diputado del PSOE Emilio Ivars también ha registrado una pregunta para que el Gobierno explique en el pleno el incremento del número de altos cargos.