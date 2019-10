Protesta en Casillas contra los barracones en un colegio

«Estamos hartos de reuniones; queremos soluciones ya». Así se expresan los padres y madres del colegio público 'Juan de la Cierva' de la pedanía murciana de Casillas, que se quejan de que el colegio sigue teniendo barracones, que las aulas tienen ratios por encima de lo legal y que no pueden utilizar la parte nueva del colegio (cuyas obras ya están acabadas) porque «faltan tres firmas». Por todo ello, han convocado una protesta a las puertas del colegio mañana, a primera hora.

José Antonio Caravaca, vicepresidente del AMPA del colegio, explica que se ha producido un «rotundo incumplimiento» por parte de la Consejería de Educación de mejorar las condiciones del centro, «para que pueda haber un normal desarrollo de las clases». «Nuestro colegio está a punto de explotar, tenemos a docentes sin condiciones dignas de trabajo; las ratios de las aulas están por encima de lo legal en un 10% y hay incluso dos profesores por clase», explica, a la vez que añade que aún no han podido trasladar a los alumnos a las nuevas aulas de Infantil y Primaria. «La ampliación de Infantil, con tres aulas, está acabada pero no se entrega; la de Primaria nos dicen que tiene problemas de cimentación, por lo que se han desalojado las tres zonas afectadas, pero no sabemos más», apunta Caravaca.

El AMPA señala que a principios de septiembre la Consejería se comprometió a conseguir un permiso para que se puedan ocupar las nuevas aulas de Infantil, «y así aliviar» el resto de las clases, pero «ahora nos dicen que faltan tres firmas y que no esperemos fecha para tenerlas».

La directora general de Centros Educativos, Verónica López, se reunió finalmente ayer con el director del centro y representantes del AMPA para comunicarles que se va a proceder a la «ocupación del pabellón de infantil mientras se concluye con las obras del pabellón de Primaria, según señalan fuentes de Educación. El expediente de dicha ocupación está en trámite y se espera que concluya «dentro del presente mes a fin de aliviar la falta de espacios del centro, que en estos momentos cuenta ya con dos aulas prefabricadas».