Gobierno y PSOE, incapaces de consensuar una moción por el Mar Menor

Los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional fueron este miércoles incapaces de acordar una moción para que el Ejecutivo autonómico redacte un proyecto de Ley para la Gobernanza y Gestión Integral del Mar Menor.



En un pleno marcado por la ausencia de los diputados del Grupo Mixto debido a que todavía no se han sustituido a los parlamentarios Óscar Urralburu y María Giménez, que han abandonado Podemos para integrarse en Más País, el pleno ha escenificado las diferencias entre PP, Cs y Vox con el PSOE a la hora de afrontar la elaboración de una norma de protección de la laguna.



Así, el PSOE ha presentado una moción en la que pedía al Gobierno regional que elaborara en el plazo máximo de seis meses esta norma teniendo en cuenta las conclusiones de la Comisión Especial del Mar Menor aprobadas durante la pasada legislatura por socialistas, Podemos y Ciudadanos.



Sin embargo, el portavoz parlamentario de la formación naranja, Juan José Molina, ha rechazado esta propuesta porque no se le puede marcar un plazo concreto al Gobierno regional, mientras que el parlamentario de Vox Pascual Salvador ha concretado que no se pude realizar en medio año una regulación de esta "complejidad".



Por su parte, el parlamentario socialista Mario Cervera ha criticado la "desidia, el abandono y la dejadez" del Gobierno regional durante las últimas legislaturas, una acusación que ha sido rebatida por la parlamentaria del PP María Dolores Valcárcel, quien ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ha invertido hasta la fecha 53 millones de euros en medidas de recuperación de la laguna.



Ante el rechazo a su moción, Cervera ha propuesto una transacción con la enmienda parcial del PP, que pedía que esta ley se llevara a cabo con la colaboración de los grupos parlamentarios y que eliminaba el plazo de tiempo, pero los grupos no han llegado finalmente a un acuerdo, por lo que se ha votado el texto inicial.



El acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos refleja que esta norma se realizará a partir de un proyecto de Ley del Gobierno regional, de forma que ambos partidos superaron sus diferencias en la anterior legislatura, en la que la formación naranja pedía que se elaborara por el Ejecutivo autonómico mientras que los populares abogaban por que se redactara en la Cámara autonómica mediante proposición de Ley.



En el debate también ha salido a colación el proyecto de vertido cero a la laguna, asegurando el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, que el Gobierno regional sólo va a aportar fondos para la mejora de la red de saneamiento y para evitar la filtración de nutrientes y contaminantes al Mar Menor.



PP, Cs y VOX se han unido para bloquear una ley integral del #MarMenor que regule sus usos y los haga compatibles con su regeneración.



??El PP previsible, no ha hecho nada en 25 años. VOX en su línea. Sorprende el volantazo de Cs, antes de entrar al Gobierno apoyaba esta medida. pic.twitter.com/ROIhQ35y6m — Diego Conesa (@diegoconesa) October 2, 2019

Estas afirmaciones han sido calificadas como un "disparate" y una "mentira" por el secretario general del, quien ha remarcado que la Comunidad Autónoma es competente en exclusiva o de forma compartida en 19 de las 21 medidas contempladas en el planeamiento, algo que ha sido desmentido este jueves por el Gobierno regional, que afirma que solo tiene competencia en 8 de las 21 medidas del Plan Vertido Cero