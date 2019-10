Segado: "Sin el Decreto de Sequía, Sánchez le quita a la Región su escudo protector ante la escasez de agua"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado este martes que "sin el Decreto de Sequía, Pedro Sánchez le quita a la Región su escudo protector ante la escasez de agua".

"Hoy 1 de octubre comienza el año hidrológico y por primera vez en cinco años la Región no dispone de un decreto de sequía para afrontar con garantías la disponibilidad de agua", ha afirmado en rueda de prensa Segado, para añadir que al no prorrogarlo, "Pedro Sánchez le quita a la Región de Murcia su escudo protector para hacer frente a la escasez de agua".

Segado que ha comparecido junto a los diputados regionales, Jesús Cano y María Dolores Valcárcel, ha dicho que "con esta decisión el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez asfixia a la Región ya que nos deja sin medidas extraordinarias para garantizar el agua en la cuenca más deficitaria de toda España".

El portavoz popular ha anunciado la presentación de una moción en la Asamblea Regional para exigir al Ejecutivo nacional "la elaboración urgente de un nuevo decreto que dé cobertura a las medidas que necesita una región seca como la nuestra", ha dicho para "mostrar su gran preocupación" ante la situación que se crea. Y ha añadido que "si es necesario convocar a la Diputación Permanente del Congreso para validarlo que se haga".

"Nuestros regantes, nuestros agricultores necesitan certidumbre y seguridad, y no parches y medidas improvisadas que es lo que está haciendo el Gobierno de España" ha manifestado Segado, para instar al secretario general de los socialistas murcianos a que "apoye nuestra iniciativa y se ponga al lado de los intereses de la Región de Murcia y no de los de su partido y de Pedro Sánchez, que es lo que ha hecho hasta ahora".

Por su parte el diputado regional del PP, Jesús Cano, ha dicho que el Decreto de Sequía "no es un capricho y sin su cobertura los regantes y agricultores se quedan sin herramientas para hacer frente a una sequía recurrente en una cuenca que padece un severo déficit hídrico estructural".

Para Cano nos enfrentamos a una situación que "va a tener consecuencias drásticas", y ha enumerado algunas de las acciones que ya no estarán en vigor como "la puesta en marcha de los pozos de sequía, la subvención del precio del agua desalada, no se poder hacer uso de los caudales de las desaladoras cuando la Mancomunidad de Canales del Tabilla no los use, tampoco se podrá disponer del almacenamiento de recursos en los embalses de laminación y los regentes no tendrán exenciones de las tarifas para regadío tradicional, trasvase y en el canon de regulación", ha explicado.

Por ejemplo, ha recordado que gracias al Decreto de Sequía fue posible ejecutar la conexión para llevar agua de la desaladora de Águilas a Lorca y Totana, una obra que tuvo un coste de 24 millones de euros.

"No podemos esperar a que falte el agua para que el Gobierno se plantee legislar, es necesario tener en vigor medidas legales que permitan rapidez a la hora de afrontar períodos críticos de sequía" ha afirmado el diputado popular quien lamenta que "los socialistas murcianos callen y otorguen ante un Gobierno socialista que no deja castigar a la Región de Murcia".

Conesa: El decreto de sequía "es una medida excepcional"



El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha insistido este martes en que un Decreto de Sequía "es una medida excepcional" y "no es aplicable a una situación estructural" como ocurre con la cuenca del Segura en la Región de Murcia.

Así se ha manifestado Conesa en relación al Decreto de Sequía que finaliza este martes, y el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) haya autorizado la derivación temporal de agua procedente de las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Escombreras, como consecuencia del fin de la vigencia de la última prórroga del Real Decreto 356/2015.

"El Gobierno de España está trabajando, desde el primer momento, en la garantía y seguridad de suministro en la Región de Murcia", ha enfatizado el líder del PSOE en Murcia, parta recordar el compromiso del secretario de Estado, Hugo Morán.

Aquí está la respuesta a uno de los riesgos que se planteaba al Decreto de Sequía, ha señalado Conesa, por lo que ha pedido "empezar a ser serios" frente "a lo que dijeron el consejero y otros voceros del Gobierno regional".

También dijo que "la infraestructura como tal no trae el agua", ha incidido Conesa, quien ha apuntado que se intenta sacar las concesiones del máximo de agua posible de todas las desaladoras para cuando no haya agua en Entrepeñas y Buendía, "a fin de dar seguridad y garantía de suministro".

Para afirmar que "el PSOE ni iba a cerrar el trasvase Tajo-Segura", tal como aseguró el PP durante meses, "ni tenía un pacto secreto con Ciudadanos en la Región".

Por otro lado ha pedido a la Comunidad, tras conocerse que la Región de Murcia presenta un déficit de 271 millones de euros en el mes de julio, lo que supone el 0,84 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), "empezar a decir la verdad, dejarnos de montar castillitos en el aire y engañar con fantasías ilusorías de rebajada de impuestos que solo benefician al 1 o 2 por ciento de la población y saber que tenemos un problema".

No solo el déficit de financiación autonómica, "que lo tenemos, como otras CCAA y han trabajado de otra forma como la Comunidad de Valenciana aplicando políticas sociales y medidas específicas como para la DANA para ciertos colectivos".

"Tenemos un gobierno anterior a la deriva, sin proyecto y un gobierno actual que lo único que pide es responsabilidades a Madrid y no reconoce el problema de una nefasta gestión durante muchos años, en el que ha querido contentar a todo el mundo meses previos a las elecciones. Así no se gobierna", ha apostillado el líder del PSOE en la Región de Murcia.

Para añadir que "gobernar es saber gestionar los recursos públicos, decir la verdad, poner a todo el mundo en su sitio", aconsejando al Gobierno regional que se ponga a trabajar.

"Todavía no he visto a ningún consejero desde que se formó gobierno decir qué van a hacer, qué proyectos tienen o dónde reducirán el presupuesto y gastos. Lo único que sabemos es la ampliación de cargos, direcciones generales, puestos políticos, de asesores personales y nuevos coches para los consejeros. En eso sí han tomado días", ha ironizado.

Conesa se ha mostrado sorprendido por las escasas ayudas recibidas por los ayuntamientos por los daños del 2016 y se ha comprometido a preguntar y gestionar para que lleguen las ayudas. "Si se trata de alguna paralización por parte del Gobierno de España, "mi compromiso total y absoluta para preguntar y gestionarlo y que en próximas semanas, si así es, ese dinero esté en los respectivos ayuntamientos. También la parte que corresponde a la Comunidad Autónoma".

Finalmente, sobre la denuncia de Los Alcázares que llevará a los tribunales al Ministerio de Fomento y a la concesionaria de la AP-7 para exigirles responsabilidades por los daños que las inundaciones han causado en la población, Conesa ha asegurado no tener constancia de ello, para indicar que asume el compromiso con el municipio "en la necesidad de la delimitación de las competencias de cada administración para que sepan lo que tienen que hacer y para trabajar de manera coordinada".