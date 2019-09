Desafío extremo en Sierra Nevada

Aventura en la montaña. Siete murcianos se han convertido en el primer grupo capaz de completar sin sufrir ninguna baja una ruta extrema por Sierra Nevada. En solo 53 horas atravesaron la cordillera desde el Montenegro, en Almería, hasta el Pico del Caballo, en Motril, una travesía de 120 kilómetros y 7.800 metros de desnivel con más de 50 picos entre los 2.000 y 3.000 metros de altitud.

Miguel Madrid, sanjaviereño, empresario aficionado a los grandes retos que en 2017 ascendió el Everest, había diseñado en su cabeza una ruta extrema por Sierra Nevada, de 120 kilómetros y 7.800 metros de desnivel. Un rompepiernas con continuas subidas y bajadas en menos de tres días. Desde el Santuario de Tices, en la localidad almeriense de Abla, ascendiendo el Montenegro, hasta el Pico del Caballo, una ruta que hasta el momento ningún grupo había completado, ascendiendo unos cincuenta picos entre los 1.700 y los 3.000 metros de altitud.

Madrid tiró de agenda y reunió a un grupo de siete personas adictas a la aventura, componentes de los clubes Chotacabras y Montañero de Murcia, además de consumados corredores populares. Mary Roca, Eugenia Gil, Esther Sánchez, Juan Manuel Griñán, Miguel Cruz y Juan Amador Martínez recogieron el guante y dieron el paso adelante. Empezar y acabar todos juntos, sin que nadie abandonara por el camino, además de realizar toda la travesía cargados con mochilas, con el único apoyo de Fabián Saura y Pepe Barrancos para casos de emergencia que no se llegaron a dar, era algo que hasta el momento ningún grupo humano había conseguido debido a su complejidad.

El reto comenzó un viernes a las seis de la tarde. Después de poner en marcha toda la logística, de repartir en las mochilas de cada uno todo el material necesario, con la única protección del casco y sin el apoyo de cuerdas, partió la expedición. «La primera noche no dormimos», recuerda Miguel Madrid. «Elegimos un fin de semana de luna llena, sin viento. No paramos de andar durante toda la noche, pero al segundo día nos obligamos a dormir cuatro horas porque era peligroso avanzar sin luz», apunta.

La Polarda, El Buitre, El Almirez, Puerto de la Ragua, los morrones de Mediodía y San Juan, Cerro del Lobo, Cerro Pelao (3.181 metros), Puntal de Juntillas (3.139), Alcazaba, Mulhacén (3.482), La Caldera, Loma Pelada, Siete Lagunas, Cerro de los Machos (3.324), Veleta (3.396), Orrieta, Los Tajos de la Virgen y Nigüelas fueron los picos que fueron ascendieron y descendiendo uno tras otro sin romper la hegemonía del grupo. «Todos los componentes de la expedición éramos gente experimentada, no campeones, pero sí sufridores. Yo había hecho la Integral, que abarca un tercio de Sierra Nevada, pero no esta Ultra Integral, que comprende los tres», explica Miguel Madrid, quien advierte que no es un reto al alcance de cualquiera, ya que «hay que tener mucho conocimiento del terreno y saber dónde están los depósitos de agua» para poder completar con éxito la aventura.

Al final, el grupo solo necesitó 53 horas para completar esta ruta ultra que culminó a las once de la noche y que ya está inscrita en la historia de los grandes retos conseguidos en Sierra Nevada. Desde Almería hasta Motril, sin GPS y en estado de supervivencia.