"No nos creemos que tirara a su padre dentro del aljibe"

Ni los familiares ni los vecinos del Carril de los Sauras de la pedanía murciana de Los Garres daban crédito ayer a los hechos que ocurrieron en la zona. Una pareja de veinteañeros era detenida después de que la Policía Nacional hallara en un aljibe del patio de la vivienda el cuerpo sin vida del padre del acusado, de 57 años. El detenido, que responde a las iniciales M. L. G., de 28 años, está siendo investigado por un posible parricidio al acabar presuntamente con la vida de su progenitor.

También los agentes de la Policía Nacional investigan la posible vinculación de su pareja con la muerte o la ocultación del cuerpo, ya que la víctima llevaba varios días desaparecida. Los agentes de la Brigada de Homicidios se dirigieron el pasado sábado por la tarde a la pedanía alertados sobre el posible crimen cuando se produjo el hallazgo del cadáver de la víctima. Simultáneamente se detenía a su hijo por su posible vinculación con la muerte y horas más tarde se arrestaba también a su pareja sentimental.

Según el relato de un familiar muy cercano al detenido, la víctima tenía problemas con el alcohol, por lo que no descartan que hubiese una discusión entre ambos: «Quizás le dio un empujón, lo dejó inconsciente y pensó que lo había matado. Pero es que no nos creemos que tirara a su padre dentro del aljibe, nunca había tenido problemas, no era un chico conflictivo». Asegura que M. L. G. dejó de vivir hace unos meses en La Alberca y se fue a Los Garres «para estar más tiempo con su padre debido a los problemas que arrastraba con la bebida», pero descarta que se tratase de un tema de drogas. «Si finalmente se da por hecho que fue él quien lo tiró al interior del aljibe, se va a comer un montón de años, sería lo peor que ha podido hacer», relata el familiar, que asegura que el acusado estuvo a mitad de semana en su vivienda y se comportó de una forma «totalmente normal, como siempre».

Por su parte, el pedáneo de Los Garres en funciones, José Serna, se mostró consternado y aseguró que esta situación no es habitual en la zona: «Somos un pueblo tranquilo y acogedor. No tenemos constancia de que hubiese peleas familiares, por lo que este suceso nos ha pillado a todos sorprendidos».

Durante el día de ayer varias personas se concentraban en los alrededores de la vivienda familiar, mostrándose sorprendidos por los hechos. Y es que los vecinos comenzaron a ver que algo raro había pasado sobre las cinco de la tarde del sábado, ya que a la vivienda fueron llegando distintos vehículos policiales. «Cuando por la noche vimos que llegó el camión de los bomberos pensamos que se había derrumbado algo en el interior de la vivienda, pero lo que jamás nos imaginamos es que sucediera esto», relataba ayer un matrimonio de la zona.

Según el testimonio de otros habitantes de alrededor, la víctima estaba percibiendo una ayuda económica, y anteriormente había trabajado en una gasolinera de Algezares. También apuntaron que alguna vez vieron a los dos jóvenes detenidos paseando por el carril: «Eran unos jóvenes normales, bien vestidos y bien hablados. No parecían conflictivos».

Se espera que ambos, que estuvieron durante todo el día de ayer en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, pasen a lo largo del día de hoy a disposición judicial.