"Queremos lograr por fin el salto definitivo al Congreso"

Pilar García Santos es desde ayer la nueva presidenta de Somos Región, tras suceder en el cargo de la formación regionalista, que nació en febrero de 2018, a Alberto Garre. La dirección ejecutiva regional del partido político se renovó durante la convención extraordinaria que tuvo lugar ayer en la pedanía murciana de Santo Ángel.

«El partido necesitaba nuevos aires y consolidar el proyecto tanto a nivel territorial para llegar a todos los municipios, así como a nivel sectorial, señaló a esta Redacción la propia presidenta de Somos Región.

García Santos lo tuvo fácil a la hora de alcanzar la presidencia, ya que fue la única candidatura que se presentó al proceso de primarias. Afronta esta nueva etapa al frente del partido «con mucha ilusión», asegurando que su proyecto es el de «un partido regionalista con vocación nacional, porque nuestro objetivo fundamental es darle voz a los problemas e intereses de los murcianos».

Lo más inmediato ahora, las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, en las que quieren «lograr por fin el salto definitivo al Congreso de los Diputados» para exigir a las instituciones nacionales y regionales «que nuestros problemas sean atendidos, presupuestados y ejecutados». La nueva presidenta asegura que pretenden plantear medidas para hacer una Región «con un medio ambiente adecuado, en el que la educación sea el pilar básico para que haya un empleo de calidad».

García Santos añadió que desde junio ha desempeñado las tareas de secretaria general del partido y que en todo momento ha tenido trato constante con el ya expresidente del partido, Alberto Garre: «Él confió en mí y he intentado cumplir con sus expectativas y actuar con lealtad. Garre siempre nos manifestó que no estaba dispuesto a ir mucho más allá con Somos Región, ya que quería estar con su familia porque en estos años ha tenido que renunciar a muchas horas de estar con su mujer, hijos y nietos».

Respecto a los últimos rumores que apuntaban a un posible cambio en el nombre del partido, García Santos apuntó que todavía no lo han debatido, aunque se llegó a plantear: «Muchas veces que el nombre de un partido no sea muy claro genera confusión. Ahora se emplean más bien lemas, pero, hasta que estas formaciones no se consolidan muy bien, el electorado se puede confundir».

Para ella, «va en nuestro ADN decir que no se nos escucha y que en la financiación regional somos los segundos por la cola. Tenemos otro problema muy grave: se anuncia mucho presupuesto para ejecutar en la Región, pero nunca se lleva a cabo. Vivimos en un bucle, estamos sistemáticamente hablando de los mismos temas: el agua, la financiación y las infraestructuras. En esta última legislatura se ha oído hablar de lo que pidió Miguel Ángel Revilla para Cantabria, pero no de lo que pidieron nuestros representantes murcianos en el Congreso», sentencia.

En la renovada dirección ejecutiva regional García Santos estará acompañada por Jesús Macanás como secretario general; la portavoz Juana Rocamora, mientras que el cargo de tesorero lo desempeñará Francisco Alcaraz. El secretario de Programa y Formación será Antonio Tomás Espín; el secretario de Acción electoral, Gregorio Sánchez; Paqui López Piñera será la secretaria de Coordinación institucional, Javier Ramírez hará lo propio como secretario de Comunicaciones; y Óscar Pozzati, ex de Ciudadanos que se presentó a las primarias del partido naranja para liderar el partido a nivel regional, será el secretario de Acción territorial del partido.