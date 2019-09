"Me niego a creer que Pedro Sánchez avale la injusticia que el PSOE comete con nosotros"

La regidora de la segunda ciudad más grande de la Región de Murcia recibe a LA OPINIÓN en el Palacio Consistorial cuando se cumplen cuatro meses del inicio de una legislatura marcada por un acuerdo 'in extremis' con PP y Ciudadanos que le ha llevado a ella y a todos sus concejales a ser expulsados del PSOE.

Ana Belén Castejón (Cartagena, 1970) se mueve con rapidez y habla claro. Desde que retomó el bastón de mando el pasado 15 de junio son muchos los frentes en los que le toca batallar, y lo hace como vive: con pasión e intensidad.

¿Cómo valora estos primeros cien días de legislatura, de nuevo al frente del Ayuntamiento de Cartagena?

Muy positivamente. Poder dirigir un Gobierno con 15 concejales que trabajan para llegar a todos los lugares y atender todas las peticiones me permite estar muy centrada en las acciones importantes del Gobierno y en que la maquinaria esté muy engrasada. Es algo que quizás no se ve, pero es lo que permite que podamos salir a la calle con la solvencia, seguridad y estabilidad que nos caracteriza.

Hace unos días anunció que en breve se llevarán a Pleno los presupuestos municipales.

Sí, y a mí me gustaría que salieran adelante con el mayor consenso posible porque es bueno que todos los grupos políticos se sientan identificados. Las grandes decisiones del Gobierno van a aprobarse y eso es importante. Vengo de una experiencia de gobierno en minoría, de manera que valoro aún más las actuales circunstancias. Eso sí, de aquellos años me llevo el aprendizaje y la experiencia, de manera que cuando vienen los grandes problemas no lo son tanto porque después de lo vivido estoy preparada, con fuerza y con mucha valentía, decisión y paso firme para todo lo que está por venir.

¿Qué diferencias ve entre esta y la legislatura anterior, en la que empezó gobernando con MC Cartagena?

Nada tiene que ver Movimiento Ciudadano con el PP, hay una diferencia abismal. En este Gobierno conformamos un equipo humano en el que hay respeto, solidaridad y muchas ganas de que esto salga bien. Eso está haciendo que dejemos de lado los egos. Nos une el amor por esta ciudad. Lo digo con el corazón en la mano y con total sinceridad: somos una gran familia que tiene el enorme cometido de sacar adelante Cartagena.

Hace unos días presentó su plan de Gobierno. ¿Qué es para usted lo más urgente?.

En primer lugar, tener un Plan General, y para eso es fundamental la coordinación con la Comunidad Autónoma, que es quien definitivamente da el visto bueno. En segundo, tenemos proyectos importantes que también exigen mucha coordinación, lealtad y trabajo conjunto entre administraciones, como la descontaminación de El Hondón, y seguir actuando en el Plan Rambla y en los grandes proyectos de patrimonio de esta ciudad como el Anfiteatro Romano, la Catedral Vieja y la llegada del AVE. Para esto último también tenemos que estar todos en la misma línea.

Tras el último pleno anunció que estaba estudiando llevar a José López a los tribunales.

Sí, estamos ultimando esa demanda. Ha llegado el momento de que este señor se piense mucho dónde está la línea a la hora de calumniar. Hablamos de sembrar dudas innecesarias, muy graves, y por ahí no voy a pasar. Mi conciencia está muy tranquila. Querían ensuciar mi reputación, cuestionar mi honorabilidad, y no han podido. Me quisieron difamar con el expediente de la bajada del agua, que fue el que más informes favorables recibió y, además, buscaba beneficiar el bolsillo de los ciudadanos. Ya está bien.

A estas alturas, ¿ve posible la recuperación del Mar Menor?

Fíjese, y unido esto con lo anterior, no me imagino a un alcalde llamando a la crispación, a la manifestación y sin solucionar nada. Me imagino a este Gobierno dándolo todo, trabajando de forma incansable por poner el Mar Menor en la agenda política de todos para luchar conjuntamente. No basta con que el Ayuntamiento, que es la administración más cercana, tire del carro. Se lo hemos exigido a todas las administraciones, da igual la ideología y el color, porque el Mar Menor estaba en la UCI y ahora lo tenemos con respiración asistida y se nos muere. Los ciudadanos están hartos de vernos en esa foto de rigor. Esto nos va a costar tiempo y mucho dinero: un proyecto ambicioso cuanto antes. Tener la solución no sirve de nada si no hay presupuesto.

Usted y su equipo recurrieron la decisión del PSOE por la que se les expulsaba del partido.

A día de hoy no hemos recibido el burofax de expulsión definitiva, pero es que si lo recibiéramos sería muy injusto porque no hemos podido aún defendernos. ¿A que en un juicio se escucha a quien se quiere culpar? Esto es muy grave, y que lo haga el Partido Socialista Obrero Español sería imperdonable. Milito en él desde hace 20 años, cuando estaba en la Facultad. ¿Es mejor el localismo exacerbado que falta al respeto? Yo siempre he oído decir a mi partido que no querían que gobierne la falta de educación. Solo hice una cosa mal y me arrepiento, y he pedido perdón hasta la saciedad en público y en privado. Me niego a creer que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que hemos oído apostar por quienes más lo necesitan, sepa todo lo que ha pasado y avale esta injusticia que están cometiendo con nosotros. He dado mi vida, toda mi vida, por este partido, y no me veo con 50 años y no teniendo el carné de militante. Hablo de militancia, de nada más.