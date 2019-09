Carmen Sánchez: "Las mujeres han venido para quedarse y esa lucha es imparable"

Lleva año y medio al frente de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Murcia y cada vez es más demandado el servicio para asesoramiento, consejo o ayuda. Está convencida de que el momento actual es el idóneo para acabar de una vez con los techos de cristal que impiden a las mujeres lograr la paridad y apuesta por el empuje de las más jóvenes.

La Universidad de Murcia va a abordar en octubre el quinto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se ha comprometido a conseguir. Carmen Sánchez Trigueros es la directora de la Unidad para la Igualdad de la UMU y ofrece su particular visión de lo que la mujer ha conseguido y también de lo que le queda por conseguir en este ámbito.

La igualdad de género es el número cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué se puede hacer desde la universidad para conseguirlo?

El proyecto '17ODSesiones para fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible' invita a quienes estudian, enseñan, investigan o trabajan en la UMU a participar en el quinto reto de ellos. Está enfocado en la sensibilización respecto de la igualdad de género y al aumento de la visibilidad de la mujer en todos los ámbitos. De ellos depende, en parte, lograr una sociedad mejor.

¿Dónde se va a poner el acento?

El quinto ODS quiere poner de manifiesto que las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todo el mundo. Por eso la campaña invita a los actores clave a que pasen de la teoría a la práctica, de modo que la igualdad de género no sea solo un derecho fundamental en las leyes, sino una realidad a partir de la cual conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. El reto quiere concienciar a los participantes de los beneficios que supondría para la sociedad que la mujer acceda en condiciones de igualdad a la educación, a la atención médica y a los puestos políticos o económicos de relevancia. Los avances han sido significativos pero campañas como la que lidera Naciones Unidas son ejemplos de que aún queda mucho por hacer. La ONU invita a todos los participantes (en este caso, la Universidad) a impulsar ideas y movimientos que contribuyan a la participación plena de las mujeres en igualdad, liderazgo y promover su empoderamiento y, al mismo tiempo, a eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y, sobre todo, alcanzar una igualdad de género que brinde poder a las mujeres y niñas.

Desde la Unidad para la Igualdad de la UMU, que usted dirige, ¿qué objetivos se ha marcado? ¿Cree que la UMU está cerca de lograrlo o sigue habiendo zancadillas?

Todavía hay personas dentro de la Universidad que desconocen la propia existencia de la Unidad para la Igualdad o ignoran cuáles son funciones, pero, afortunadamente, eso es cada vez menos frecuente; en los últimos tiempos hemos procurado no solo hacer bien nuestro trabajo sino también aumentar su visibilidad y relevancia. El resultado es que la Unidad se percibe como un servicio cercano a la población universitaria; que cada vez son más las personas que demandan asesoramiento, consejo o ayuda en los temas que son de nuestra competencia; y que su equipo humano, pequeño pero muy solvente y entregado, procura estar a la altura. En cuanto a las 'zancadillas', sinceramente no las he sufrido. Muy al contrario, aprecio un afán de colaboración que facilita mucho el trabajo. Sí es verdad que en un momento inicial podía haber alguna resistencia hacia nuestro trabajo o cometido pero cuando las cosas se explican bien es todo más fácil. La Universidad de Murcia está perfectamente concienciada, pero nunca viene mal hacer algún recordatorio.

¿Qué es lo más negativo que ha visto en este año y medio de gestión al frente de la Unidad?

La tramitación de los casos de violencia sexual denunciados, bien que escasos, permite conocer aspectos y datos que la UMU no puede tolerar.

Hay muchos detractores y detractoras en el tema de la paridad; en concreto, de que se obligue a que haya cupos de mujeres en los centros de poder. ¿Cree que la sociedad está preparada para lograr una mayor presencia de la mujer sin ese 'empujón'?

El tema de los cupos es conflictivo pero soy partidaria de que existan pues de otro modo no se podría, de momento, posicionar a las mujeres en el lugar que les corresponde. El 'empujón' hoy por hoy sigue siendo imprescindible aunque, afortunadamente, cada vez menos. Por otro lado, los Tribunales han sentado unos criterios muy ponderados sobre la validez de estas acciones de discriminación positiva, de modo que tampoco se trata de regalar nada a personas incompetentes, sino de garantizar una presencia mínima a las mujeres que acreditan su valía en el correspondiente ámbito.

La lucha de la mujer por la igualdad, ¿es una causa perdida?

Para nada, las mujeres han venido para quedarse y esa lucha es imparable. No queda otro camino que la victoria. Es una causa que se está perdiendo todavía en ciertos territorios o ámbitos, pero la situación se está revertiendo.

¿Ha sufrido usted, o conoce a alguien cercano que haya sufrido discriminación a la hora de promocionar en su trabajo por ser mujer?

Estadísticamente hay menos catedráticas, menos mujeres responsables de proyectos de investigación, menos directoras de departamento, menos decanas, etc. No se trata de que las leyes discriminen directamente pero sí es cierto que tratando por igual a hombres y mujeres indirectamente se está discriminando porque la realidad no es idéntica. La maternidad, pese a los esfuerzos del legislador, sigue pesando y mucho en la promoción de las mujeres y si esa realidad no se tiene en cuenta es evidente que existe la discriminación. Cuando se habla de 'techo de cristal', de 'brecha de género' o de infrarrepresentación, lo que se quiere indicar es siempre lo mismo: hay resortes, a veces agazapados, que siguen lastrando a las mujeres más que a los hombres. Todo eso es lo que de manera paulatina va remontando. Eso, sin el perjuicio de la enorme lacra que la violencia de género o el acoso en el trabajo sigue representando.

¿Cómo ve a las jóvenes generaciones de mujeres, más o menos concienciadas?

La preocupación por la desigualdad entre hombres y mujeres nunca había alcanzado cotas tan elevadas en España. Las manifestaciones, concentraciones y movilizaciones de diverso cariz organizadas el 8 de marzo de 2018 y 2019 a lo largo del territorio nacional demuestran un importante cambio de mentalidad en buena parte de la sociedad española: es necesario actuar de manera urgente para resolver el problema de la desigualdad. Las mujeres españolas se saben objeto de tratamiento diferente por el mero hecho de serlo. No todas, quizás, compartan la misma manera de abordar la cuestión y, quizás, no todas crean en las mismas medidas para tratar de solucionar el problema. Pero ya no hay dudas sobre la existencia de un problema. La sociedad española está concienciada con la desigualdad. Las mujeres españolas lo están. Es significativo que la lucha contra el cambio climático la lidere una mujer joven.

¿Se llegará en algún momento a la tan codiciada igualdad o a que no se pongan techos de cristal por el mero hecho de ser mujeres?

No me cabe la menor duda de que ese objetivo está cada vez más cercano. Si en algún momento podemos romper el techo de cristal es ahora.