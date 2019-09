El alcoholismo atrae cada vez a más jóvenes en la Región de Murcia

«Quizás se tenga la idea que la persona que es miembro de Alcohólicos Anónimos es la que vive en un cajero o que está desahuciada. Nada de eso. Lo conforman personas que van por la calle con total normalidad y que en sus trabajos nadie diría que sufren este calvario con la bebida», aseguran desde la asociación

Cada vez son más los jóvenes murcianos que acuden a Alcohólicos Anónimos lanzando un grito de desesperación, pidiendo a sus miembros que les ayuden para decirle rotundamente 'no' a la bebida y poder tener así una nueva oportunidad en la vida, tanto familiar como laboral y socialmente.

El perfil que poco a poco se va repitiendo en Alcohólicos Anónimos es el de hombres y mujeres jóvenes de clase media. Es una problemática que va en aumento en los últimos años: «No es muy difícil encontrarse a personas de veintitantos años en los distintos grupos de la Región de Alcohólicos Anónimos pidiendo ayuda», aseguran. Y es que en la Región la edad media de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es de 16,2 años, tal y como recoge la X II Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (Edades 2017), el último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El alcoholismo, además, es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Quizás se tenga la idea que la persona que es miembro de Alcohólicos Anónimos es la que vive en un cajero o que está desahuciada. Nada de eso. Lo conforman personas que van por la calle con total normalidad y que en sus trabajos nadie diría que sufren este calvario con la bebida», matizan desde el Grupo Murcia 2000, que presta servicio y apoyo en la capital de la Región. ¿El único requisito para entrar a formar parte de la asociación? Tener el deseo de dejar la bebida.

«Rara vez se ha visto fracasar a una persona que haya seguido cuidadosamente el Programa de Recuperación de Alcohólicos Anónimos. Los que no se recuperan son aquellas personas que no pueden o no quieren entregarse totalmente a este sencillo programa», señalan.

Aseguran que el porcentaje de personas recuperables que pasan por Alcohólicos Anónimos es bastante alto, aunque apuntan que no a todas las personas les funciona. Desde la asociación animan a todos los que necesiten información o ayuda para su rehabilitación a 'darse una oportunidad' para cambiar su vida y acudir a las reuniones que organizan.

Celebran encuentros de una hora y media a dos horas. El funcionamiento es sencillo: un miembro modera el 'debate' y los demás van contando sus experiencias e inquietudes de forma abierta, en total confianza. Una de las decisiones que deciden tomar es el 'plan de las 24 horas': proponen no beber durante todo un día y después ponen sus sensaciones en común. «Lo que en las reuniones se dice se queda entre nosotros», concretan.

«En el caso de Murcia 2000, por ejemplo, tenemos personas que han estado en clínicas de desintoxicación y que una vez que salen a la calle se encuentran con los problemas del día a día. Además, a través de un número de teléfono, tenemos el apoyo continuo del grupo de las personas que lo conforman durante las 24 horas del día si así algún usuario lo necesita», recalcan desde el grupo.

Pero una vez que los miembros han podido coger a tiempo ese 'bote salvavidas' ante el alcohol, desde la asociación aseguran que las personas que han llegado a ser alcohólicas nunca van a poder volver de una forma normal y controlada: «La experiencia dice que no, una vez que un usuario lo ha sido, si lo retoma, va a acabar cayendo de nuevo en esta adicción».