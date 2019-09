Salud responde que contestar exige "un sobreesfuerzo" de su personal

El Servicio Murciano de Salud defiende el recurso contencioso contra el Consejo de la Transparencia y asegura que «siempre ofrece toda la información que se solicita a través» de este órgano. «En este caso concreto se trata de una solicitud de un particular que no repercute en ningún proceso ni administrativo, ni de ningún tipo. Se comunicó que no se dispone de esa información, ya que en los años 2015 y 16 no existía ese tipo de sistemas informatizados que recojan la información que se solicita». No obstante, el SMS sostiene que siempre muestra «la máxima disposición y transparencia. En este caso se interpone el recurso porque esa información que se solicita requeriría un sobreesfuerzo en cuanto a recursos humanos y se trata de una solicitud de información de un particular que no afecta a ningún procedimiento».