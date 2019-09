Urralburu: "Podemos es incapaz de trabajar por las personas"

«Me resultaba imposible hacer campaña a favor de Pablo Iglesias y en contra de Íñigo Errejón». Con estas palabras explicaba Óscar Urralburu ayer por la mañana en rueda de prensa su dimisión como secretario general de Podemos en la Región de Murcia. La noche anterior, hablaba por teléfono con el propio Errejón, líder de Más País, para ofrecerse a colaborar en la candidatura que presentará en la Comunidad de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre.

Urralburu no se va solo. En una carta enviada a la militancia de Podemos, el hasta ayer líder de la formación morada en la Región explicaba que le acompañan en esta decisión su compañera de escaño María Giménez –también presente en la rueda de prensa–, así como «todos los cargos y trabajadores que han formado parte del proyecto» que ha capitaneado. «Nos vamos porque sentimos que aquí ya no podemos hacer lo que vinimos a hacer». Según contaba, el partido «está instalado en una deriva personal incapaz de trabajar por las personas».

Podemos queda así descabezado, con una gestora, a mes y medio de los comicios, aunque Urralburu asegura que deja «un partido estructurado, saneado, con el trabajo parlamentario preparado e incluso listo para el próximo envite electoral».

Precisamente, la celebración de nuevas elecciones es una de las razones que justifican la decisión de Óscar Urralburu de abandonar el partido. Aunque para él «el mayor responsable es Pedro Sánchez», Pablo Iglesias también tiene parte de culpa.«El batacazo electoral –de Podemos– el 28 de abril no justifica que no se pudiera haber alcanzado un acuerdo». Después de cinco años, ha denunciado, «siguen gobernando nuestras vidas las leyes del Partido Popular en materia educativa, sanitaria, fiscal, laboral...». En este sentido, la formación morada, continuaba, «se ha convertido en un partido convencional, instalado en una deriva personal incapaz de trabajar por las personas». Para Urralburu, Pablo Iglesias «no supo ver la importancia de Podemos en el Gobierno. Una vicepresidencia y tres ministerios no son ninguna broma», apostilló.

También ha lamentado que, tras apoyar el proyecto de Íñigo Errejón en Vistalegre II –que no contó con los apoyos necesarios, el partido no les dejara espacio para influir en las decisiones que se tomaban a nivel estatal. «Hay una secuencia de errores progresiva en Podemos que ya es incorregible», sentenciaba.

Por su parte, María Giménez, que también se marcha a Más País, se mostró agradecida con todas aquellas personas que depositaron su confianza en ella el 26M, y explicó su marcha por la «necesidad de un cambio», recordando que sus compromisos no han cambiado.



Campaña «sin reproches»

Ante la «encrucijada y el callejón sin salida» en la política nacional, Íñigo Errejón ha dado «un paso al frente», demostrando que «se puede luchar contra la abstención de voto del sector progresista», ha defendido el previsiblemente líder de Más País en la Región.

«Me he mostrado dispuesto a colaborar para hacer una política útil para este país». Urralburu, abiertamente errejonista desde los comienzos de Podemos, confía en el paso que ha dado esta semana su nuevo compañero de partido, al que tiene como referente «intelectual y político». Parafraseando al propio Errejón, afirmó que «lo más revolucionario ahora es ser responsables y dar paso a un Gobierno progresista». Ese es el objetivo de Más País.

De cara a un período preelectoral en el que sabe que tendrá una presencia de primer nivel y en el que se tendrá que enfrentar a los que eran, hasta ayer, sus compañeros de partido, el político navarro espera que no se hagan reproches y que la campaña sea «limpia».

El nombramiento de Javier Sánchez Serna como portavoz de la gestora que, desde ayer, dirige Podemos en la Región le ha parecido «normal» a Urralburu, ya que «es un hombre de confianza de Pablo Iglesias». Los dos, que ya se habían enfrentado públicamente por los resultados electorales de las pasadas elecciones generales y autonómicas, así como por la no confluencia de Podemos e IU en la Región, se verán las caras presumiblemente el próximo 10N, esta vez en partidos distintos.

Los dos únicos diputados de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu y María Giménez, entregarán sus actas tras haber abandonado Podemos. «No tiene sentido enrocarse». Para el ex secretario general, «la política exige audacia, valentía, salir de la zona de confort». Por eso, prosiguió, «hay que comprometerse con el 10N, lo primero es la gente, el país, y después, las siglas».