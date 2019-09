Carta de un joven murciano que luchó contra la leucemia a los políticos de la Asamblea

Esteban Sánchez es un murciano de 17 años que a través de la página web OsOigo.com, portal destinado a que los usuarios lancen preguntas a los políticos para que participen en las diferentes causas que piden, ha reclamado a los políticos que conforman la Asamblea Regional la necesidad de que no se olviden, de cara a las elecciones, de las personas enfermas de cáncer.

El joven, a través de su comunicado público, ha contado su historia personal después de que con tan solo tres años le diagnosticaran una Leucemia Linfoblástica Aguda. El usuario también insta a los políticos a que se impliquen más y destinen más recursos para que los ciudadanos se hagan donantes de médula y para que los investigadores puedan encontrar nuevas curas a la enfermedad.

La carta íntegra del murciano, que ha conseguido ya el apoyo de más de 100 personas en OsOigo, es la siguiente:

Hola, me llamo Esteban, actualmente tengo 17 años, soy de Murcia y con 3 años me diagnosticaron Leucemia Linfoblástica Aguda. Os dejo, antes de contarme mi historia, una foto que para mí significa muchísimo. Fue un día de los 7 meses que estuve en el hospital, después de haber sido diagnosticado. A día de hoy, quitando unas revisiones anuales que me hacen, afortunadamente, puedo hacer una vida normal.

Hoy me uno a otras muchas personas que han iniciado campañas de sensibilización y concienciación sobre la necesidad existente en destinar más recursos para que la gente sepa lo que es y lo que no es hacerse donante de médula. Es necesario sensibilizar más y explicar correctamente a la ciudadanía que supone hacerse donante, han de saber que es un proceso facilísimo y que pueden salvar muchas vidas. Soy miembro de una asociación donde estamos jóvenes que han pasado procesos similares al mío. La verdad es que he hecho grandes amigos y nos apoyamos mutuamente, les estoy eternamente agradecidos.

Hoy quiero dirigirme a ustedes y aprovecho de que se acercan elecciones, para que no se olviden de las personas enfermas de cáncer. Quiero, queremos, que los partidos políticos os impliquéis más y destinéis por una parte, más recursos para que la gente conozca lo que es hacerse donante de médula, y por otra, os comprometáis a destinar más recursos para que los investigadores puedan encontrar nuevas curas.

Políticos del Parlamento de Murcia, se acercan elecciones y aprovecho para trasladarles ésta pregunta: ¿Destinarán más recursos para concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene la donación de Médula? ¿Destinarán más recursos para que los investigadores puedan encontrar nuevas curas?

Puede que sean preguntas abstractas, pero necesarias si queremos seguir avanzando en sociedad. Gracias, Esteban