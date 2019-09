Emprender mirando hacia el pasado

Los jóvenes tienen el reto hoy en día de 'reinventarse'. Estudiar una carrera universitaria en la actualidad no les garantiza un futuro laboral con éxito. Aun así, si tienen suerte y consiguen encontrar un empleo relacionado con lo que han estudiado tampoco pueden ganarse un sueldo mínimo para subsistir, aunque claro está, esto depende del tipo de carrera que uno estudie.

Distintos estudios e informes señalan que los jóvenes tendrían que dedicar el 90% de su sueldo para poder alquilar una vivienda, por lo que la edad para 'salir del nido', la casa de los padres, roza ya los 30 años a nivel nacional.

Ante la falta de estabilidad económica, muchos de ellos han decidido 'aventurarse' y poner en marcha sus propios negocios. Son emprendedores; aunque hay distintos tipos. A veces no es necesario que sean negocios relacionados con las nuevas tecnologías, ni mucho menos.

Un ejemplo concreto es el de la Librería Faro de Totana, situada en la calle José Antonio Requena. Juanjo Pallarés, un joven de 27 años de Aledo, ha decidido coger el negocio después de que su dueña de toda la vida se jubilara.

Pallarés, que comenzó a estudiar Historia, llegó a trabajar como limpiador, camarero y agente comercial tanto en la Región como en Madrid; aunque al enterarse de que la biblioteca a la que solía acudir desde pequeño para comprar los libros de texto se quedaba sin regente, decidía tomar las riendas del negocio local, que no le da miedo: «Desde hace unos años el libro está remontado, es algo pasional y vocacional también por mi parte. Es una situación coyuntural también, porque todos los momentos malos ofrecen oportunidades», asegura.

En su mente está el crear un espacio sociocultural en la librería, añadiendo otros servicios que no tienen estos negocios tradicionales para abordar otras educaciones que no se ven tanto académicamente, «como la emocional ambiental o artística».

Asimismo asegura que pretende usar el espacio para hacer talleres para los niños y actividades para adultos, todas relacionadas con la cultura. Pallarés señala que «no se le da tanto bombo al emprendimiento como se le debería dar, porque no se le toma como una salida profesional para 'educar' en ella; por ejemplo, sí se educa en estudiar una carrera universitaria o trabajar por cuenta ajena. La potenciación del emprendimiento es algo que está bastante descuidado, es una opción más viable que nunca en los tiempos en los que estamos».



El telón no entiende de barreras

«Desde que era pequeña siempre he tenido una visión de la realidad diferente al resto, siempre he querido hacer grandes cosas. Y para esto no es necesario mover cosas, sino con un pequeño impulso se puede lograr el cambio». Son palabras de María Porras, una joven de San Javier estudiante de Trabajo social, que ha impulsado el proyecto 'Liberartium' «para empoderar a las personas que están en exclusión social a través del arte y con el arte enseñarles conocimiento».

El proyecto surgió después de que estuviese ingresada en un hospital, en el que, apunta, había mucha gente sola y los enfermos «no se sentían escuchados». Porras ha pasado por varios programas de emprendimiento, pero el de la ONG Acción contra el hambre ha sido el que más le ha ayudado para 'plasmar' sobre papel el proyecto, que todavía no está en funcionamiento.

Para el proyecto que quiere desarrollar ha escogido a personas mayores, así como personas con discapacidad física, cognitiva y enfermos mentales. Estas personas han sido educadas en algunas ocasiones en un ambiente carente de emociones y, concretamente en el caso de los mayores, la estudiante indica que «muchos de ellos sienten soledad, incertidumbre hacia el futuro y no se sienten muy escuchados». A través del teatro, en grupos de 15 a 20 personas, se puede simular una situación en la que se propone un conflicto. «Durante esta simulación nosotros les daríamos las herramientas para gestionar mejor sus emociones a través de la confianza», apunta.

Antes de que el proyecto tome forma definitiva, la joven de 21 años apunta que quiere terminar su formación para tener un título que le avale para 'meterse en el fango'.