La oliva de Cieza cotiza a la baja

El precio del kilo está en 1,20 euros, muy parecido al de hace veinticinco años

Otro año más prosigue la temporada de la famosa y reconocida oliva mollar en Cieza. Un manjar exquisito. El mérito es atribuible a la excelente materia prima que ofrecen las centenarias oliveras ciezanas y a la elaboración artesanal que se ha transmitido de generación en generación, que hace que los paladares puedan seguir disfrutando de un sabor único. El mismo que paladearon los antepasados de los ciezanos durante siglos. La campaña se prolonga durante más de un mes, hasta mediados de octubre.

La recolección de la oliva mollar sigue practicándose igual desde hace centurias: se recolecta a mano y se deposita en una capaza o capazo para que no se dañe. Si tuviera alguna muesca o defecto producido por las nuevas técnicas de arrastre no se podría envasar y solo serviría para ser vendida como aceite, cuyo precio es menor.

Este es un trabajo meticuloso que se lleva a cabo para que llegue el producto en las mejores condiciones posibles. Por tanto, también es un trabajo que necesita de muchas horas de labor que, con los actuales precios de mercado en origen, no resulta rentable. A todo esto se le deben añadir los gastos propios de la producción: agua, poda y fertilizantes, entre otros. Comparativamente con la producción del melocotón típico el coste es muy superior, ya que el margen de beneficios es menor; aunque también el margen del melocotón es escaso.

Sin embargo, el beneficio de la oliva mollar, en numerosas ocasiones, no da para la propia subsistencia de la explotación. Es por ello que en Cieza la gran mayoría de explotaciones son de pequeños propietarios, y por la misma razón los jóvenes de la localidad no están dispuestos a seguir con esta ancestral recolección. Es una parte de la esencia de Cieza que está condenada, si no se realizan las medidas oportunas, a desaparecer. Este hecho podría suceder con el siguiente cambio generacional, cuando los actuales productores de oliva del municipio se retiren y no tengan quien les tome el relevo.

El proceso de comercialización de la oliva mollar de Cieza está afectado, como gran parte de la agricultura, por la labor de los intermediarios, que compran el producto en origen y lo venden al por mayor o al por menor. Y de aquí es de donde derivan las quejas de los agricultores ciezanos. «Nos pagan una miseria», se lamenta uno de ellos.

El precio por kilo esta campaña oscila entre 1,20 y 1 euro, pero según avance la campaña irá bajando. Este precio apenas cubre los gastos de producción y recolección de los pequeños agricultores de Cieza. Además, otro factor a tener en cuenta, y que también denuncian los productores, es el nulo efecto de la inflación. En 1994 se pagaba por un kilo de oliva mollar en origen 200 pesetas como máximo; al cambio actual de moneda es la misma cantidad que se paga en 2019: 1,20 euros.

Incluso los agricultores manifiestan que las empresas intermediarias que acuden a la zona pactan entre ellas los precios que ofertarán al productor. «Se reúnen y se ponen de acuerdo sobre el precio del kilo; la diferencia entre lo que ofertan es mínima, apenas 10 céntimos», subraya otro agricultor consultado por esta redacción.

«A nosotros en 25 años nos ha subido el precio del agua, de los jornales y de los fertilizantes pero no el de compra. ¿Acaso vale un tarro de olivas en el supermercado lo mismo que hace 25 años?», continúa en su denuncia. «Esta práctica que se lleva a cabo es una estafa para el productor en origen y para el consumidor final, mientras que los intermediarios se enriquecen», concluye.

Estas circunstancias provocan que la campaña avance con incertidumbre. Además, este año hay una gran cantidad de producto lo que puede incidir negativamente en el precio. Aún así, como se lleva haciendo ancestralmente, prosigue la recolecta artesanal de la famosa y exquisita oliva mollar de Cieza. Un horizonte sombrío que, por el bien de la comarca, debe mejorar para que se siga manteniendo una agricultura y un modo de vida que durante generaciones han estado arraigados en Cieza.