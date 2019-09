Las nuevas tecnologías, grandes aliadas para alcanzar la igualdad

­

La cuarta edición de eWoman celebrada en la Cámara de Comercio de Murcia contó con la intervención de cuatro mujeres de éxito en sus respectivas áreas, que compartieron con el público sus experiencias y las claves que las han llevado a triunfar.

La primera en subir al estrado fue Rosa Ríos Salmerón, directora de Negocios de Murcia Área Metropolitana de CaixaBank, quien repasó su larga vida profesional recordando cómo en la década de los 70 «no querían trabajar con mujeres. No sabían trabajar con nosotras». Afirma que entrar en CaixaBank fue como «abrir una ventana y que entrara aire fresco». Considera que la mujer aporta a la empresa «una sensibilidad y una empatía no conocida en el ámbito laboral hasta ahora. Antes, las relaciones profesionales se basaban en la competitividad. Las mujeres han dado paso a un modelo más cercano y flexible que favorece la comunicación entre los miembros de la empresa».

Aún así considera que el machismo, «lamentablemente aún persiste, así como la dificultad para conciliar empleo y familia y prejuicios en la sociedad y en las empresas que frenan el avance de muchas mujeres». Se considera una persona reivindicativa que ha educado a sus hijos en la igualdad, por eso se sorprendió al comprobar que su hijo, que por aquel entonces tenía 4 años, estaba convencido de que el director de CaixaBank tenía que ser hombre, «no concebía que yo, su madre, pudiera ocupar ese puesto».

Explica que las nuevas tecnologías suponen una gran ayuda en el avance de las mujeres. «Muchas veces trabajar fuera de casa genera un sentimiento de culpa. Las tecnologías pueden ayudar a eliminar esa sensación».

Entre los programas internos de la entidad está el denominado 'La diversidad suma' y otro de 'mentoring' en el que mujeres ejecutivas asesoran a otras compañeras en su carrera profesional para que puedan llegar lo más lejos posible. «Se trata de una experiencia muy enriquecedora tanto para la mentora como para la trabajadora», señala.

Para terminar aconseja a las madres a que animen a sus hijas a estudiar y prepararse mucho. «Que luchen para ser lo que ellas quieran. Las nuevas tecnologías serán sus grandes aliadas».

Por su parte, Victoria Díaz, técnico del departamento de Innovación del INFO, informó acerca de uno de los servicios que ofrecen, denominado 'Aceleradora de la Innovación. Sistematización de la gestión de la innovación', «destinado a despertar el ADN innovador que tienen las personas, desarrollando las habilidades de descubrimiento y ejecución». El servicio trabaja con unas 20 ó 30 empresas al año, pymes en su mayoría, pues el objetivo del INFO es desarrollar y promover el tejido empresarial, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, el INFO trabaja en tres líneas: Comercio Exterior, Emprendimiento y Oficina Financiera. En su intervención, Victoria Díaz, habló sobre el libro 'El ADN del innovador', de Clayton Christensen, que indica que las empresas innovadoras están formadas por personas innovadoras y cuentan con procesos que favorecen la aplicación de estos comportamientos.

Explicó que el servicio 'Aceleradora de la Innovación' «despierta el sentimiento innovador, el resto de habilidades se pueden aprender –subraya-, se puede aprender a trabajar la parte imaginativa, generar soluciones... es necesario que en la empresa existan perfiles que se complementen». En la actualidad, las empresas con un principio de innovación se encontrarían en la base de la pirámide, siendo un volumen mucho mayor que las compañías muy innovadoras, que se encontrarían en la cima. «Nuestro objetivo es invertir la pirámide y que sean mayoría las innovadoras». Hay que conseguir que el virus de la innovación llegue a todos los departamentos de la empresa».

Otro de los servicios ofrecidos por el INFO es el 'Enterprises & Network', en el que trabaja un mayor porcentaje de mujeres. Consiste en que un técnico del INFO visita las empresas para averiguar sus necesidades y acompañarlas en su evolución hacia la modernidad. La técnico finalizó su intervención animando a las empresas a que se acerquen al INFO y planteen sus inquietudes, señalando que a la I+D+i «debería añadirse una última i, la de incertidumbre».

La nota desenfadada la puso Miriam Alegría con su ponencia 'Cómo ser emprendedora y tener vidorra'. La fotógrafa profesional especializada en bodas y blogger tiene 30.900 seguidores en Instagram. Explicó cómo distribuye sus horas del día para ganar en eficiencia y poder disfrutar de la vida. Su secreto es evitar convertirse en un 'zombie', al que describe como aquellas personas «que se dejan caer en la rutina de trabajo y sofá y no avanzan nada. Siempre hay que tener algo diferente a la rutina laboral».

Durante su intervención dio algunos consejos para aprovechar los 'tiempos muertos' del día y evitar convertirse en una persona sin motivación. Recuerda que tras las horas que dedicamos a dormir, comer y trabajar a lo largo del día, todavía quedan 5 horas libres a las que llama «de fiesta» y que recomienda llenar con cosas que nos satisfagan.

En su exposición demostró que es posible trabajar a tope y disfrutar de una vida plena con viajes, cursos, vida social y tiempo para una misma si se siguen unos sencillos consejos. El primero es vaciar la mente de pensamientos y apoyarnos en los asistentes de voz del teléfono móvil, el bloc de notas del teléfono e incluso enviándonos Whatsapp a nosotros mismos con recordatorios, listas y tareas pendientes. Alegría recomienda poner «un semáforo en tu vida. La luz roja son los asuntos prioritarios para resolver, la naranja, hay que hacerlo pero no inmediatamente y en la verde estarían los temas que pueden esperar.

Divide sus tareas en bloques: las gigantes, que a su vez se pueden compartimentar en otras más pequeñas, las medianas y las pequeñas. Recomienda que la primera tarea del día sea la que más cueste y reservar un único momento para contestar las redes sociales y notificaciones. Por último, la fotógrafa recomendó no coger todos los trabajos que se ofrecen, «hay que saber cuánto dinero genera tu hora de trabajo y en función de eso aceptar o no». También considera que hay que delegar de vez en cuando y cada cierto tiempo hacer una reflexión de los objetivos que hemos alcanzado y los que no «tomando conciencia de por qué no hemos logrado los objetivos».

La última ponencia, 'Hay que dar vida a los años y no años a la vida. Cumplir años con salud', estuvo a cargo de Catalina Hoffmann, presidenta del Grupo Vitalia y Hoffmann World, quien explicó el método que utilizan en sus centros para mantener el cerebro en buenas condiciones a cualquier edad. Este método fue investigado y descubierto por Hoffmann World y cuenta con reconocimiento científico.

La presidenta de Grupo Vitalia explicó que el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas. Cuando se alcanzan los 40 años este órgano alcanza su fase de consolidación «y es nuestra responsabilidad nutrir el cerebro no solo con alimentos y sudokus». Divide a las neuronas en tres grupos: las que están sanas y se utilizan, las lesionadas que tienen falta de oxígeno y las que denomina 'neuronas Netflix', que son las que estando sanas están inactivas y corren el riesgo de perderse.

El método Hoffmann consiste precisamente en poner a trabajar esas neuronas «haciendo cosas que nos cuesten». Por ejemplo, si a la persona se le da mal dibujar, que dibuje. Con esto las neuronas Netflix ya se pueden comunicar y realizar la sinapsis. El método se lleva a cabo en los centros Vitalia, «sitios en los que la gente viene y se lo pasa bien. Incluso hemos celebrado bodas de parejas que se han conocido aquí, algo que nos llena de ilusión».

También se entregaron los premios eWoman, que recayeron en: Teresa Olivares Lago, cofundadora de Tutete (Negocio Online), resultando finalistas las diseñadoras de moda Las Culpass; Yolanda Hernando Saiz, gerente de Abiopep (Trayectoria Profesional by Caixabank) y como finalista, Arancha Aznar, de la UPCT. Otras premiadas fueron Toñi González, presidenta del equipo femenino de Fútbol Sala de Roldán, su capitana, Mariángeles y la jugadora Alba Gandía (Mérito Deportivo), siendo la finalista Mari Carmen Romero Molina. Por último, Teresa Marín-Blázquez, creadora de María Cocinillas recibió la Mención Especial Influencia Digital RRSS, siendo finalista la cómica Raquel Sastre.

La consejera Isabel Franco fue la encargada de clausurar el evento con un discurso en el que alabó la fortaleza de las mujeres murcianas.